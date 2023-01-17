الإعدام لعامل والمؤبد لوالده بتهمة قتل شخص بسبب خلافات بينهما فى سوهاج

صدر الحكم برئاسة المستشار وليد سيد الأمير وعضوية المستشارين محمد أبو القاسم محمد وأحمد عصمت الزينى بأمانة سر صلاح تمام.

تعود أحداث القضية إلى عام 2021 بدائرة مركز جرجا عندما تلقت أجهزة الأمن بلاغا بمقتل المجنى عليه أثر إصابته بطلقات نارية وتم نقله إلى المستشفى جثة هامدة، وكشفت التحريات أن المتهمين وراء ارتكاب الواقعة بسبب خلافات على أرض زراعية فقام المتهمان بإطلاق النار عليه من أسلحة آلية حتى لقى مصرعه في الحال، وبعد تقنين الإجراءات تم القبض على المتهمين، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة وتمت إحالتهما إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها المتقدم.

كانت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الثلاثاء، قد قضت وبإجماع الآراء، بالإعدام شنقا للمتهمة "د.ع.ا" ربة منزل 30 سنة، بتهمة قتل الطفل المجنى عليه "ا.م" بدائرة مركز جرجا.

صدر الحكم برئاسة المستشار وليد سيد الأمير وعضوية المستشارين محمد أبو القاسم محمد وأحمد عصمت الزينى بأمانة سر صلاح تمام .تعود أحداث القضية إلى عام 2020 بدائرة مركز جرجا عندما تلقى رئيس مباحث المركز بلاغا بالعثور على جثة الطفل مسجاة على ظهرها فى منزله وبها آثار خنق بحبل، وكشفت التحريات أن المتهمة قررت التخلص من الطفل للانتقام من والده فتوجهت إلى منزله واستغلت عدم وجود أحد بالمنزل وخنقت الطفل بجبل حتى فارق الحياة، وبعد تقنين الإجراءات تم القبض على المتهمة وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الواقعة وتمت إحالة المتهمة إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها المتقدم.