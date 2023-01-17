الأرصاد: مرتفع جوى يساهم فى استقرار الأحوال الجوية.. وطقس خريفى بارد غدا

كتب أحمد عرفة

قال الدكتور محمود القاياتي، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن البلاد ستشهد غدا الأربعاء طقسا خريفيا مائلا للبرودة فى الصباح الباكر، لطيفا نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدلا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، باردا ليلاً على أغلب الأنحاء.

وأضاف القاياتى، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إنجي أنور، ببرنامج "مصر جديدة "، المذاع على فضائية "etc" اليوم الثلاثاء، أنه سيكون هناك مرتفع جوى سيعمل على الاستقرار فى الأحوال الجوية وسيشتت السحب، إضافة إلى أن القاهرة ستسجل فى نهاية الأسبوع ما بين 22 إلى 23 درجة مئوية، مشيرا إلى أن التأثير الخطير خلال هذه الفترة هو الشبورة المائية غدا، والتى ستظهر على الجزء الشمالى والسواحل الشمالية، ومحافظات الوجه البحري والقاهرة، وستكون كثيفة على محافظات شمال الصعيد.

وتابع: "حالة الطقس ستشهد تحسنًا في درجات الحرارة، وذلك بسبب التعرض لـ امتداد مرتفع جوى في طبقات الجو العليا، مما يساعد على تحسن الأحوال الجوية، وسطوع أشعة الشمس"، مشيرا إلى أن هناك فرصا لسقوط الأمطار الخفيفة اليوم على بعض المناطق، ومنها السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري، وتستمر على مدار اليوم على فترات متقطعة.

وأكمل: "شهدنا اليوم الثلاثاء حالة عدم استقرار في الأحوال الجوية، وكان هناك سقوط للأمطار على مطروح والسواحل الشمالية، وسجلت القاهرة 17 درجة مئوية؛ بعد أن كانت تسجل 19 و20 درجة، إضافة إلى وجود نشاط رياح".