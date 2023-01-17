اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 17 يناير 2023 03:14 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

صور الأقمار الصناعية ترصد الأجواء صافية الآن على أغلب الأنحاء بالجمهورية

الثلاثاء، 17 يناير 2023 02:02 م
صور الأقمار الصناعية ترصد الأجواء صافية الآن على أغلب الأنحاء بالجمهورية الأقمار الصناعية
كتب محمود راغب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن آخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى أن الأجواء صافيه الآن على أغلب الأنحاء، تزامنا مع حالة استقرار فى الأحوال الجوية على أغلب الأنحاء نتيجة تأثر البلاد بمرتفع جوى فى طبقات الجو العليا.

ويشهد اليوم الثلاثاء، طقس بارد فى الصباح الباكر، معتدل نهارًا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بارد ليلًا على أغلب الأنحاء.

كما تتوقع هيئة الأرصاد أن يشهد اليوم شبورة مائية قد تكون كثيفة على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وفرص أمطار خفيفة على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الثلاثاء : القاهرة العظمى 19 درجة والصغرى 12 درجة، والإسكندرية العظمى 18 والصغرى 11 درجة، ومطروح العظمى 20 درجة والصغرى 10 درجة، وسوهاج العظمى 20 درجة والصغرى 07 درجة، وقنا العظمى 21 درجة والصغرى 08 درجة، وأسوان العظمى 22 درجة والصغرى 10 درجة.

وحدث الانقلاب الشتوى هذا العام 2022 الأربعاء 21 ديسمبر 2022م الموافق 27 من جمادى الأولى 1444هـ الساعة 23:48 معلنا بداية فصل الشتاء فلكيا، وذلك طبقا للحسابات الفلكية والأرصاد التى يقوم بها معمل أبحاث الشمس بالمعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية.

وفصل الشتاء هذا العام وفقا للحسابات الفلكية سيصل طوله إلى 88 يومًا و23 ساعة و38 دقيقة، وينتهى يوم الإثنين 20 مـارس 2023م الموافق 28 من شعبان 1444هـ الساعة 23:26.

والشمس تدور فى مدار ظاهرى بالنسبة إلى نجوم الخلفية السماوية التى تظهر ثابتة فى السماء، ويعرف هذا المدار بدائرة البروج ويميل مستوى دائرة البروج مع مستوى دائرة الاستواء السماوى بزاوية، قدرها 23 درجة و27 دقيقة وهى الزاوية نفسها التى يميل بها محور دوران الكرة الأرضية عن العمودى على مستوى مدارها.

ونتيجة لدوران الأرض حول الشمس وميل محورها على مستوى مدارها تحدث الفصول الأربعة وفى فصل الشتاء تسقط أشعة الشمس متعامدة على مدار الجدى 23 درجة ونصف جنوبًا وتكون أشعة الشمس شديدة الميل على نصف الكرة الشمالى وشبه عمودية على نصف الكرة الجنوبى فيما عدا مدار الجدى، ويقل طول النهار عن طول الليل فى نصف الكرة الشمالى. 


حالة الطقس

حالة الطقس اليوم

حالة الطقس غدا

حالة الطقس في الإسكندرية

حالة الطقس في القاهرة

حالة الطقس الان

حاله الطقس

حالة الطقس في مصر

الطقس في مصر

حاله الطقس اليوم

حالة الطقس فى القاهرة

هيئة الارصاد الجوية

حالة الطقس الان في القاهرة

اخبار الطقس غدا

اخبار الطقس اليوم

اخبار الطقس في مصر

اخبار الطقس الان

حاله الطقس غدا

الطقس في الأيام المقبلة

الطقس اليوم فى مصر



الموضوعات المتعلقة

شبورة ورياح.. تفاصيل حالة الطقس بجميع الأنحاء حتى الأحد

الثلاثاء، 17 يناير 2023 12:12 م

حالة الطقس اليوم الثلاثاء 17/1/2023 فى مصر

الثلاثاء، 17 يناير 2023 12:00 ص

شبورة ورياح.. تفاصيل حالة الطقس بكافة الأنحاء حتى السبت

الإثنين، 16 يناير 2023 04:28 م

استمرار امتحانات الأزهر بالإسكندرية وانتظامها بعد تحسن نسبى فى حالة الطقس

الإثنين، 16 يناير 2023 04:24 م

باختصار.. أهم الأخبار العربية والعالمية حتى الظهيرة.. مطار بغداد يعلن توقف حركة الملاحة بسبب حالة الطقس.. نيبال: الأمل فى العثور على ناجين بحادث تحطم الطائرة معدوم.. زلزال بقوة 6.2 درجة يضرب شمال جزيرة سومطرة

الإثنين، 16 يناير 2023 12:00 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة