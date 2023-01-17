اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 17 يناير 2023 10:39 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

استعدادات أمنية مكثفة لتأمين مباراة الأهلى وسموحة بنصف نهائى كأس مصر

الثلاثاء، 17 يناير 2023 09:15 ص
استعدادات أمنية مكثفة لتأمين مباراة الأهلى وسموحة بنصف نهائى كأس مصر فريق النادى الأهلى- أرشيفية
كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أنهى رجال الأمن استعدادهم لتأمين مباراة الأهلى وسموحة المقرر لها السادسة مساء اليوم الثلاثاء، باستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات نصف نهائى كأس مصر نسخة 2021- 2022.

 

وشكلت الأطقم الأمنية للمجموعة الأفريقية غرف عمليات لتأمين دخول الجماهير وممرات اللاعبين وطاقم التحكيم وخلق أجواء آمنة للجميع، وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الأهلى وسموحة بكأس مصر فى وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية، ويلعب الفائز من هذه المباراة ضد بيراميدز الذى تأهل للمباراة النهائية بكأس مصر بعد فوزه على الزمالك أمس.


مباراة الأهلي وسموحة

تأمين مباراة الأهلي وسموحة

استاد القاهرة الدولى

نهائي كأس مصر

كأس مصر نسخة 2021

2022



الموضوعات المتعلقة

موعد مباراة الأهلى وسموحة اليوم الثلاثاء 17 / 1 / 2023 فى كأس مصر

الثلاثاء، 17 يناير 2023 02:00 ص

5 معلومات عن مباراة الأهلى وسموحة اليوم الثلاثاء 17 / 1 / 2023 فى كأس مصر

الثلاثاء، 17 يناير 2023 05:30 ص

الكلام فى التريند.. جوجل يحتفل بالذكرى الـ89 لميلاد كريمة مختار.. برشلونة يتفوق على ريال مدريد ويفوز بالسوبر.. موعد مباراة الأهلى وسموحة بكأس مصر الأبرز رياضيا.. والأرصاد تحذر من شبورة وطقس بارد على القاهرة

الإثنين، 16 يناير 2023 06:00 م

طارق مجدى حكما لمباراة الأهلى وسموحة فى كأس مصر

الإثنين، 16 يناير 2023 10:06 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة