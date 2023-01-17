إصابة 3 أشخاص فى حادث تصادم بالفيوم

أصيب 3 مواطنين، فى حادث تصادم، وقع بين دراجين بخاريتين، بطريق قرية على فراج، بمحافظة الفيوم، وتم نقل المصابين، إلى مستشفى الفيوم المركزى، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

كان طريق "عزبة على فراج"، شهد وقوع حادث تصادم بين دراجتين، بخاريتن، بجوار المعهد الدينى، وعلى الفور، إنتقلت قوة من الشرطة، وسيارات الإسعاف، الى مكان الحادث، وتبين إصابة 3 مواطنين، وتم نقل المصابين، الى مستشفى الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

وشهد طريق "إبشواى - جبل سعد"، وقوع حادث تصادم بين دراجتين، بخاريتن، وعلى الفور، إنتقلت قوة من الشرطة، وسيارات الإسعاف، الى مكان الحادث، وتبين إصابة مواطنين، وتم نقل المصابين، الى مستشفى الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

كان طريق قرية الزاوية، شهد وقوع حادث تصادم، بين سيارة ميكروباص وتروسيكل، بإتجاة سنهور، وعلى الفور إنتقلت قوة من الشرطة، وسيارات الإسعاف الى مكان الحادث، وتبين إصابة 4 مواطنين، وتم نقل المصابين الى مستشفى الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

وكانت قرية معجون، بمركز اطسا بمحافظة الفيوم، شهدت نشوب حريق بسيارة نصف نقل، وعلى الفور إنتقلت قوة من الشرطة، وسيارات الحماية المدنية، والإسعاف، الى مكان الحادث، وتم السيطرة على الحريق، وتبين عدم وجود مصابين، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

وكانت قرية جردو، بمحافظة الفيوم، شهدت مصرع مواطن، داخل منزله، وعلى الفور إنتقلت قوة من الشرطة، وسيارات الإسعاف، الى مكان الواقعة، وتبين أن المواطن يدعى، محمد م ع 26 سنة، وأنه توفى متأثرا بإصابته بحالة إختناق بسبب سخان المياه، وتم نقل الجثة الى مستشفى الفيوم العام،وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

وكان "الطريق الدائرى _ مدخل قرية تلات" بمحافظة الفيوم، شهد وقوع حادث، انقلاب سيارة ملاكى، وعلى الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف الى مكان الحادث، وتبين إصابة مواطنين، وتم نقل المصابين الى مستشفى الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.