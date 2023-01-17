إصابة شخصين فى حادث تصادم بالفيوم

الفيوم رباب الجالي

أصيب مواطنان، فى حادث تصادم، وقع بين دراجين بخاريتين، بطريق قرية جبل سعد، بمركز إبشواى، بمحافظة الفيوم، وتم نقل المصابين، إلى مستشفى الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

كان طريق "إبشواى - جبل سعد"، شهد وقوع حادث تصادم بين دراجتين، بخاريتن، وعلى الفور، إنتقلت قوة من الشرطة، وسيارات الإسعاف، إلى مكان الحادث، وتبين إصابة مواطنين، وتم نقل المصابين، إلى مستشفى الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

كان طريق قرية الزاوية، شهد وقوع حادث تصادم، بين سيارة ميكروباص وتروسيكل، بإتجاة سنهور، وعلى الفور انتقلت قوة من الشرطة، وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتبين إصابة 4 مواطنين، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

وكانت قرية معجون، بمركز اطسا بمحافظة الفيوم، شهدت نشوب حريق بسيارة نصف نقل، وعلى الفور إنتقلت قوة من الشرطة، وسيارات الحماية المدنية، والإسعاف، إلى مكان الحادث، وتم السيطرة على الحريق، وتبين عدم وجود مصابين، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

وكانت قرية جردو، بمحافظة الفيوم، شهدت مصرع مواطن، داخل منزله، وعلى الفور إنتقلت قوة من الشرطة، وسيارات الإسعاف، إلى مكان الواقعة، وتبين أن المواطن يدعى، محمد م ع 26 سنة، وأنه توفى متأثرا بإصابته بحالة إختناق بسبب سخان المياه، وتم نقل الجثة إلى مستشفى الفيوم العام،وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

وكان "الطريق الدائرى _ مدخل قرية تلات" بمحافظة الفيوم، شهد وقوع حادث، انقلاب سيارة ملاكى، وعلى الفور إنتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتبين إصابة مواطنين، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

كان "ملعب المدينة الرياضية _ بدمو" شهد إصطدام طالبين ببعضهما، وإصيبا بكدمات، وتم نقل المصابين، إلى مستشفى الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

أصيب 7 مواطنين فى حادث، إنقلاب سيارة ميكروباص، بطريق القاهرة / أسيوط الصحراوى الغربى، فى نطاق محافظة الفيوم، وتم نقل المصابين، إلى مسشتفى الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.