إزالة حالة تعدى بالبناء المخالف على أراض زراعية فى بلطيم بكفر الشيخ

كفر الشيخ – محمد سليمان

تابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، حملة لإزالة تعدي بالبناء المخالف بدون ترخيص على الأرض الزراعية بنطاق الجمعية الزراعية بالخاشعة" طريق الرافد الدولى بلطيم كفرالشيخ" والتابعة للوحدة المحلية لقرية الشهابيه، بمعدات المحافظة ومجلس مدينة بلطيم.

وذلك بحضور أحمد عيسى، القائم بأعمال رئيس مركز ومدينة بلطيم، وقوة للتأمين، ونواب رئيس مركز ومدينة بلطيم، كما تم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية .

ووجه محافظ كفر الشيخ، استمرار حصر كافة التعديات بكل صورها، وتفعيل فرق الرصد الميدانى والمتابعة بالفترات الصباحية والمسائية، وأيام العطلات الرسمية والأسبوعية، وذلك لرصد أي حالة تعدى، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين والمتعدين على الأراضي المملوكة للدولة، والمتعدين على الرقعة الزراعية، مؤكداً أن التعدى على الرقعة الزراعية خط أحمر.



ازالة تعدي على الاراض الزراعية ببلطيم



جانب من ازالة التعديات على الاراضي الزراعية