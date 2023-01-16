7 فوائد مذهلة لشرب الشاي الأخضر على معدة فارغة

كتبت إيناس البنا

يبدأ بعض الناس يومهم بكوب من الشاي الأخضر، لكن هل تعلم ما هي الفوائد الصحية التي يوفرها لك عندما تتناوله على معدة فارغة.

الشاي الأخضر، المعروف أيضًا باسم الشاي غير المؤكسد، هو مشروب رائع معروف بعدد من الفوائد الصحية التي يوفرها شرب هذا الشاي، لكن الطريقة التي تشرب بها مهمة جدًا للاستمتاع بفوائد هذا الشاي الرائع.

هل أنت من محبي الشاي الأخضر؟ فيما يلي بعض الفوائد المذهلة التي يمكنك الاستمتاع بها عند شربه على معدة فارغة وفقا لموقع " Thehealthsite".

يدعم صحة الدماغ

أحد أهم محتويات الشاي الأخضر هو epigallocatechin gallate (EGCG) وفقًا للدراسات ، فإن EGCG و epigallocatechin (EGC) يعملان بشكل أفضل كحاجز دموي دماغي يعزز التمايز العصبي.

يدعم إدارة الوزن

يحتوي الشاي الأخضر على مادة الكافيين ونوع من الفلافونويد يسمى الكاتشين ، وهو مضاد للأكسدة. يساعد هذا المضاد للأكسدة في تعزيز عملية التمثيل الغذائي وتفتيت الدهون الزائدة.

يقوي المناعة

الشاي الأخضر يعزز مناعة الجسم عن طريق حمايته من المؤكسدات والجذور.

يدعم صحة القلب

اشرب الشاي الأخضر يوميًا لمساعدة قلبك على البقاء بصحة جيدة. الشاي الأخضر هو أحد مضادات الأكسدة التي تساعد في تعزيز صحة القلب.

يوازن سكر الدم

قلل استهلاك الشاي الأخضر بشكل كبير من نسبة الجلوكوز والهيموجلوبين أثناء الصيام.

يحمي من السرطان



أثبتت الدراسات أن شرب الشاي الأخضر يوميًا على معدة فارغة قد ساعد في التغلب على السرطان.

يدعم كثافة العظام

تم ربط الاستهلاك المنتظم للشاي الأخضر بتوفير الحماية ضد هشاشة العظام وهشاشة العظام.

كم هو أكثر من اللازم؟

إذا كنت تحب الشاي الأخضر، يجب أن تعلم أن شرب هذا الشاي باعتدال أمر مهم. يُقال إن شرب 2-3 أكواب من الشاي الأخضر يوميًا هو الحل الأمثل لجني أكبر قدر من الفوائد الصحية.