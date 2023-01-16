19 يناير.. تمريض القاهرة تختتم دورة تدريبية لتحسين مهارات مقدمى الرعاية الصحية

كتب محمد صبحى

تختتم كلية التمريض بجامعة القاهرة، عقد دورة تدريبية عن "جودة الرعاية التمريضية لمنع وفيات الأطفال فى أفريقيا" يوم 19 يناير 2023، وتنعقد بمركز التدريب والاستشارات البحثية بكلية التمريض، تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، والدكتورة عبير سعد زغلول عميدة كلية التمريض.

وتضم الدورة التدريبية 28 مشاركا من 17 دولة أفريقية، ويشارك من مصر نخبة من الأساتذة فى التمريض وطب الأطفال والتخصصات المختلفة فى هذا البرنامج التدريبى لدعم جهود الدولة المصرية فى أفريقيا.

وتهدف الدورة التدريبية إلى تحسين مستوى الرعاية الصحية وخفض نسبة وفيات الأطفال فى أفريقيا والتى تعد النسبة الأكبر عالميًا، وذلك من خلال تحسين مهارات مقدمى الرعاية الصحية من أطقم التمريض والأطباء عن طريق اكتساب المعلومات والمهارات المتقدمة فى الرعاية التمريضية للأمراض الأكثر انتشارا فى البلدان الأفريقية مثل الأمراض التنفسية وأمراض سوء التغذية والأمراض المعدية والأمراض المتوطنة ورعاية الأطفال المبتسرين وحديثى الولادة، إلى جانب التدريب على أحدث الإرشادات الإكلينيكية فى مجال الرضاعة الطبيعية والتطعيمات والإنعاش القلبى الرئوى وتطبيق نظم مكافحة العدوى والرعاية التمريضية لمرضى الأورام.

ونظمت كلية التمريض بجامعة القاهرة، فى وقت سابق تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، وإشراف الدكتور محمد سامي عبد الصادق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة عبير سعد زغلول عميد الكلية، المؤتمر العلمي السنوي السابع عشر بعنوان "تعليم التمريض وعصر التكنولوجيا الحديثة"، بحضور وكلاء الكلية وأعضاء هيئة التدريس والطلاب، ولفيف من الأطباء والعاملين في مجال الرعاية الصحية.