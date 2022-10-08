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ضمن حياة كريمة..

جامعة القاهرة تنظم قافلة طبية بمركز رعاية المسنين لأعضاء هيئة التدريس والعاملين

السبت، 08 أكتوبر 2022 10:21 ص
جامعة القاهرة تنظم قافلة طبية بمركز رعاية المسنين لأعضاء هيئة التدريس والعاملين جامعة القاهرة
كتب محمد صبحى

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نظمت جامعة القاهرة، تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، وبمناسبة اليوم العالمي للمسنين، قافلة طبية علاجية للمسنين وأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة، في عدة تخصصات طبية تشمل أمراض الباطنة، والرمد، والعظام، والروماتيزم والتأهيل، والأمراض النفسية، وذلك بمركز رعاية المسنين بالجامعة في إطار مبادرة حياة كريمة ودور الجامعة الخدمي والتنموي، والحرص على دعم المنظومة الصحية لأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة لهم.
 
وضمت القافلة نخبة من أعضاء هيئة التدريس لتقديم الخدمات الطبية والعلاجية والكشف وتوفير المستلزمات الطبية والأدوية بالمجان، وتحويل الحالات التي تتطلب أشعة أو تحاليل أو عمليات جراحية إلى مستشفيات جامعة القاهرة.
 
وأكد الدكتور محمد الخشت، أن إدارة الجامعة تحرص على الاهتمام بجميع منسوبيها باستمرار وبمختلف السُبل، وتقديم الرعاية الصحية والاجتماعية والنفسية اللائقة بهم، وتخفيف الأعباء الحياتية عن كاهلهم، وتحسينها بشكل مستمر، مشيرًا إلى أن دور الجامعة يتسع ليشمل خدمة المجتمع المحلي والبيئة المحيطة.
 
ومن جانبه قال الدكتور محمد سامي عبد الصادق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إن القوافل الطبية التي تطلقها جامعة القاهرة تساهم بشكل فعال في النهوض بالتنمية الصحية والاجتماعية والبيئية، وتوفير الخدمات الطبية المتميزة لكافة فئات المجتمع، مؤكدًا حرص الجامعة على تأدية القوافل لمهامها على الوجه الأكمل من خلال تجهيزها بكافة الإمكانيات اللازمة، والاستعانة بالكفاءات والكوادر البشرية بالجامعة في مختلف التخصصات والمجالات، وتوفير الرعاية الصحية والخدمية والتوعوية.
 
 

جامعة القاهرة

حياة كريمة

محمد الخشت

اخبار مصرية

التعليم العالى



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