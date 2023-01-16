ميناء دمياط يستقبل ناقلة الغاز MARAN GAS لشحن 61 ألف طن لليونان

دمياط - هيثم مراد

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً اعلاميا جاء فيه أن الميناء استقبل 10 سفن بضائع عامة بينما غادر الميناء 14 سفينة أخري، ليصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 30 سفينة.

كما استقبل ناقلة الغاز المسال MARAN GAS" KALYMNOS" والتى ترفع علم اليونان ويبلغ طولها 295 مترا وبعرض 46 مترا والمقرر لها تحميل شحنة تبلغ حوالى 61 ألف طن من الغاز المسال.

وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 38392 طن تشمل : 700 طن صويا و 10890 طن يوريا و 3188 طن رمل و 1028 طن ملح و 22586 طن بضائع متنوعة.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 26718 طن تشمل : 11116 طن قمح و 995 طن زان و 1800 طن مولاس و 11000 طن سكر و 1807 طن حديد.

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 586 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 466 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 3996 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 47357 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 100606 طنًا.

كما غادر الميناء أيضا قطارى بضائع بحمولة إجمالية 2473 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 5664 شاحنة.

ومن جانبه أكد اللواء بحري أحمد عبد المعطي حواش رئيس هيئة ميناء دمياط، أن الهيئة تستعد لاستقبال حزمة من المشروعات التي سيسهم في تنمية الازياء وتطويره خلال الأعوام المقبلة، موضحا أن أبرز تلك المشروعات محطة حاويات "تحيا مصر 1" والتي بدأ العمل بها نهاية العام الماضي من أجل رفع كفاءة ميناء دمياط في ضوء الخطة الموضوعة لتحويل مصر أكبر مركز تجاري عالمي.