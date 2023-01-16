محافظ المنوفية يوجه الري والطرق بفحص شكاوى أهالى قريتى دلهمو والعجايزة

المنوفية – محمود شاكر

كلف اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري باتخاذ اللازم تجاه طلب أهالى قرية دلهمو التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة أشمون بشأن الموافقة على مرور مواسير الصرف الصحى أسفل ترعة الحلابي حتى يتسنى توصيل خدمة الصرف إلى منازلهم ، مؤكدا حرص المحافظة على النهوض بخدمات البنية التحتية والعمل على الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بتوفير حياة كريمة للمواطنين.

جاء ذلك خلال لقاء محافظ المنوفية اليومى بعدد من المواطنين من أبناء المحافظة بمكتبه بالديوان العام للتعرف علي شكواهم وتلبية مطالبهم في ضوء اللوائح والقوانين المنظمة لذلك وبالتنسيق مع كافة الجهات المعنية بشتي قطاعات الخدمات .

وتضمن اللقاء شكوى عدد من أهالى شارع خضير بقويسنا يتضررون من تعدى أحد المواطنين على الشارع وغلقه مما يلحق الضرر بهم ،وقد وجه المحافظ الإدارة العامة للشئون القانونية بدراسة الشكوى والعمل على حلها ،وكذا شكوى عدد من أهالى منطقة أم غزالة بقرية العجايزة بقويسنا يلتمسون إعفائهم من رسوم مديرية الطرق والنقل الخاصة برد الشئ لأصله بعد قيامهم بإدخال خدمة الصرف الصحى والمياه إلى منازلهم على نفقتهم الخاصة ، وقد أحال المحافظ طلبهم إلى مدير مديرية الطرق لبحث طلبهم واتخاذ اللازم بشأنه وذلك فى إطار اللوائح والقوانين .

كما أجري محافظ المنوفية اتصالا هاتفيا برئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى لحل شكوى مواطن بناحية قرية السكرية بشبين الكوم يتضرر من عدم تنفيذ قرار التمكين الخاص بعداد مياه شقته وتوصيل المياه إلى المنزل ، ووجه المحافظ الإدارة العامة لأملاك الدولة ببحث طلب مواطن بناحية كفر داوود مركز السادات يلتمس تخفيض قيمة سعر المتر الذى أقرته لجنة تقنين الأراضى نظرا لارتفاع السعر مراعاة لظروفه الاجتماعية والمعيشية الصعبة .

وفى لفتة إنسانية ، أمر المحافظ بصرف مساعدة مالية ولحوم ومواد غذائية لعدد من الحالات الإنسانية ذات الظروف الاجتماعية والمعيشية الصعبة ،مشددا على سرعة نهو إجراءات صرف معاش تكافل وكرامة لمواطن بناحية منشأة عصام ، وذلك في إطار حرص المحافظة على تقديم الدعم للأسر الأولى بالرعاية.