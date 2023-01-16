تعليم المنوفية: 85 ألفا و456 طالبا يؤدون امتحانات الإعدادية بـ399 لجنة

المنوفية - محمود شاكر

شدد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية ، على رفع درجة الاستعدادات بكافة المدارس والإدارات التعليمية بنطاق المحافظة لامتحانات الشهادة الإعدادية دور أول يناير للعام الدراسى الحالى، والتى ستنطلق يوم الأربعاء 18 من الشهر الجارى، مؤكداً على المتابعة الدورية للجان وتوفير الأجواء المناسبة للطلاب لأداء الامتحانات بكل سهولة ويسر وتذليل العقبات حرصاً على مصلحة أبنائنا الطلاب.

وأوضح محمود الفولى وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، أنه تم الانتهاء من تجهيز (399) لجنة لاستقبال (85 ألفا و456) طالبا وطالبة على مستوى الإدارات التعليمية بالمحافظة، وذلك على مدار ( 6 ) أيام متواصلة، مشيراً إلى استمرار تفعيل غرفة العمليات الرئيسية بديوان المديرية متصلة بغرف عمليات فرعية بالإدارات التعليمية لرصد ومتابعة أي تجاوزات أو معوقات باللجان لحلها فورا وتلقي أية شكاوى.

وأشار إلى أنه تم التنسيق الكامل مع الجهات الأمنية والمعنية لتأمين مقرات اللجان الامتحانية وأماكن حفظ أوراق الأسئلة، والتأكد من توافر كافة التجهيزات ووسائل الحماية المدنية وتنظيم مسارات دخول وخروج الطلاب بالمدارس، مؤكداً على أنه تم التنبيه بعدم السماح بدخول الطلاب بالهاتف المحمول لمقر اللجان وكذا حظر استخدام الهواتف المحمولة للمراقبين والقائمين على المنظومة داخل اللجان والتصدي لحالات الغش والعمل بروح الفريق الواحد لضمان انتظام انضباط سير العملية الامتحانية.

من جانبه، أكد محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية وبالتنسيق مع مديرى الإدارات التعليمية بالتواجد الميداني والمتابعة الدورية لانتظام سير الامتحانات وتقديم الدعم اللوجستي والتسهيلات اللازمة، فضلا عن تكثيف حملات النظافة ومنع الباعة الجائلين بمحيط المدارس، تيسيراً على أبنائنا الطلاب وتحقيقاً للصالح العام، مشدداً بأنه لن يسمح بأي تجاوزات من شأنها الإخلال بالمنظومة وسيتم تطبيق أقصى العقوبات الرادعة حيال المخالفين حفاظاً علي الصالح العام.