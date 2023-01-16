وتفقد المحافظ الفندق التعليمي بالمدرسة الفندقية بالمنصورة، بعد انتهاء المرحلة الأولى من تطويره، من خلال المشاركة المجتمعية، حيث تتم أعمال التطوير المشار اليها علي ثلاثة مراحل تتضمن تطوير المبني من حيث الدهانات والفرش بالكامل لغرف الفندق واحلال وتجديد الاجهزة الكهربائية واستكمال اعمال تركيب اسانسير بالفندق وتجديد المطبخ والقاعات علي احدث طراز يليق بابناء محافظة الدقهلية.

وخلال جولته التفقدية لمبني المدرسة والفندق وغرف الإعاشة بالمدرسة، وجه "مختار" لضرورة الاستغلال الأمثل وتعظيم الاستفادة من الفراغات الموجودة بالمدرسة لصالح العملية التعليمية والانشطة وبما يعود بالنفع علي الطلاب بالمدرسة.

وخلال الجولة تفقد مختار لجان امتحانات النقل بالمدرسة وأكد علي ضرورة توفير الجو النفسي الملائم للطلاب لتأدية الامتحانات علي اكمل وجه.

كما تفقد خلال معرض منتجات مدارس التعليم الزراعي بالدقهلية بمدرسة الرياض الزراعية بمركز منية النصر، حيث يضم المعرض كافة المنتجات الزراعية ومنتجات الالبان والعسل والجبن والزبادي والمخبوزات والمخللات والجيلاتي وغيرها من المنتجات ووجه المحافظ بضرورة ان تكون هذه المنتجات في متناول ايدي المواطنين باسعار مخفضة عن سعرها في السوق تخفيفا للعبء عن المواطنين خاصة المواطنين البسطاء وذلك من خلال اقامة معرض دائم لهذه المنتجات بالتنسيق مع التربية والتعليم.

وخلال الزيارة وجه "مختار" الشكر والتقدير لقيادة قوات الدفاع الشعبي والعسكري القائمين علي العمل بالمدارس الفنية الخاضعة للتأسيس العسكري بنطاق المحافظة والبالغ عددها 37 مدرسة علي مستوي المحافظة هذا ويجري العمل لادخال 6 مدارس اخري للتأسيس العسكري العام الدراسي القادم.

رافق "مختار" خلال الجولة الاستاذ ناصر شعبان وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية وقيادات مديرية التربية والتعليم وممثلي قيادة الدفاع الشعبي والعسكري القائمين علي العمل بالمدرسة الفندقية والمحاسب محمد البسيوني رئيس مركز ومدينة منية النصر.