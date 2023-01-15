محافظ الدقهلية يشهد استلام الدفعة 17 من لحوم صكوك الأضاحى بإجمالى 2 طن.. صور

شهد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، يرافقة الدكتور صفوت نظير وكيل وزارة الاوقاف، والدكتور وائل عبدالعزيز وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالدقهلية، اعمال استلام الدفعة 17 من لحوم صكوك الأضاحى بإجمالي 2 طن لتوزيعها علي الأسر الأولي بالرعاية من مستحقي تكافل وكرامة.
وأشار "المحافظ"، إلي أن إجمالي ما تم وصوله حتي الآن من وزارة الأوقاف من لحوم صكوك الأضاحي لتوزيعهم علي الأسر الأولي بالرعاية بنطاق المحافظه 43 طن .
وأكد "مختار" علي أنه سيتم ايصال صكوك الأضاحي الي مستحقيها بكل عزة وكرامة في منازلهم ، ووجه بعدم تصوير المواطنين أثناء تسليمهم هذه الصكوك وسيكون هناك متابعة مستمرة للتأكد من وصولها إليهم .
وثمن "المحافظ"، جهود وزارة الأوقاف والتضامن الاجتماعي من خلال تجميع وتوزيع صكوك الأضاحي علي الأسر الأولي بالرعاية علي مستوي الجمهورية .
جاء ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتوزيع صكوك الطعام والأضاحي علي الأسر الأولي بالرعاية و المستحقين ، وتنفيذاً لتكليفات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وبالتنسيق والتعاون مع الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، وبالمتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية في هذا الشأن .
المحافظ يشهد استلام لحوم صكوك الأضاحى (1)
المحافظ يشهد استلام لحوم صكوك الأضاحى (2)
المحافظ يشهد استلام لحوم صكوك الأضاحى (3)
المحافظ يشهد استلام لحوم صكوك الأضاحى (4)
المحافظ يشهد استلام لحوم صكوك الأضاحى (5)
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