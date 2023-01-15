محافظ أسوان يوقد شعلة العيد القومى فى الذكرى الـ52 لافتتاح السد العالى.. صور

أسوان - عبد الله صلاح السبيع

احتفلت محافظة أسوان، اليوم، بعيدها القومى وهو الذى يتواكب مع الذكرى 52 لافتتاح السد العالى، أعظم المشروعات الهندسية خلال القرن العشرين.

وأوقد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، شعلة الاحتفال بالعيد القومى على جسم السد العالى، وسط حضور المهندس أشرف المحمدى، رئيس الهيئة العامة للسد العالى وخزان أسوان، والدكتورة غادة يحيى، نائب محافظ أسوان، ومدير أمن أسوان وقيادات محافظة أسوان.

وتسلم محافظ أسوان، شعلة الاحتفال من أحد بناة السد العالى وأوقدها فى مكان سارية العلم المصرى بجسم السد، وسط احتفالات والأغانى بهذه المناسبة.

واقتصرت الاحتفالات هذا العام بإيقاد الشعلة أمام رمز الصداقة بالسد العالى ووضع إكليل من الزهور على النصب التذكارى للشهداء مع عزف الموسيقى العسكرية، ومنع الاحتفالات ترشيدا للإنفاق وفقا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء.

وأكد المحافظ ارتباط السد العالى فى وجدان المصريين بالنماء والخير، لذلك اتخذت منه المحافظة رمزًا وعيدًا قوميًّا لها، مشيدًا بالدور الوطنى لبُناة السد العالى والزعيم الراحل جمال عبدالناصر، الذى دشّن مشروع السد وافتتحه الزعيم الراحل أنور السادات ليكون بمثابة رسالة ورمز للإرادة والتحدى المصرى، لافتًا إلى أن ما تشهده مصر الآن من تنمية تعكس هذه الإرادة، التى تجسدت فى النهضة الحديثة التى تشهدها من مشروعات فى جميع أنحاء الجمهورية فى القرى والأرياف، والتى تجسدت فى مشروع حياة كريمة، الذى سيغير شكل الحياة فى الريف المصرى.



الشعلة



جانب من إيقاد الشعلة



محافظ أسوان يوقد شعلة العيد القومى