مجلس النواب الأردنى: ما يجمعنا بالعراق أكثر بكثير مما يفرقنا

أ ش أ

أشاد رئيس مجلس النواب الأردني أحمد الصفدي، بالعلاقات بين الأردن والعراق، مؤكدا أن ما يجمع الأردن بالعراق، أكثر بكثير مما يفرقه.



وقال الصفدي - أمام الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الاثنين خلال عرض نتائج زيارته الرسمية إلى العراق - "اليوم أصبح لدينا قناعة كبيرة أن الشوائب العالقة بين البلدين، لن تدوم، ما دامت الحوارات واللقاءات قائمة، وما يجمع الأردن بالعراق، أكثر بكثير مما يفرقه".



وكشف رئيس مجلس النواب الأردني، أنّ الأردن يلقى "وعوداً صادقة" بقرب تنفيذ مشروع أنبوب النفط من البصرة إلى العقبة.



وأضاف أنّ الوفد البرلماني الذي زار العراق والتقى بالرئيس العراقي ومسؤولين وقوى سياسية، لم يسمع أي اعتراض من مختلف القوى السياسية العراقية، بل شعر برغبة عراقية بالغة بإقامة المدينة الصناعية المشتركة، وتنفيذ مشاريع الربط الكهربائي المشترك.



ووضع الصفدي، المجلس بصورة زيارته والوفد البرلماني إلى العاصمة العراقية بغداد، مؤكدا أن الإخوة في العراق، كانوا يرسمون أبهى الصور في تكريم الوفد البرلماني الأردني، فقد شعرنا بحفاوة بالغة في مختلف اللقاءات.



وأشار إلى أن الأردن اليوم أمام بيئة خصبة نعكس فيها واقع العلاقات الأخوية إلى خطوات فاعلة على أرض الواقع عبر مشاريع استثمارية متبادلة.