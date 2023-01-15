وزير العمل العراقى يؤكد حرص بلاده على استمرار وتطوير التعاون المثمر مع الأردن

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أكد وزير العمل والشؤون الاجتماعية العراقي أحمد الأسدي السبت، حرص الحكومة العراقية على استمرار وتطوير التعاون المثمر مع الأردن.

جاء ذلك خلال لقائه رئيس مجلس النواب الأردني أحمد الصفدي لبحث سبل تعزيز التعاون الثنائي.

وشدد الأسدي - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع) - على أن الأردن شريك أساسي لبناء وتوطيد الأمن والاستقرار في المنطقة.

بدوره، أكد رئيس مجلس النواب الأردني أن العراق هو قلب العرب النابض، وأن توطيد العلاقات بين البلدين الشقيقين ضرورة ومصلحة لكلا الشعبين، منوها بضرورة تشكيل مكتبين في مطارات عمان وبغداد لتسهيل تنقلات المسافرين بين البلدين.