اليوم السابع
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غدا.. فصل التيار الكهربى عن مناطق متفرقة بالغردقة لصيانة المحولات الدورية

الإثنين، 16 يناير 2023 04:57 م
غدا.. فصل التيار الكهربى عن مناطق متفرقة بالغردقة لصيانة المحولات الدورية التيار الكهربائي- ارشيفية
البحر الأحمر - عماد عرفة

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أعلن مركز عمليات محافظة البحر الأحمر، عن فصل التيار الكهربى عن عدة مناطق متفرقة بمدينة الغردقة لصيانة المحولات الدورية المتبعة من قبل قطاع شبكات كهرباء البحر الأحمر.

 

وأكد مركز عمليات محافظة البحر الأحمر، أن سيتم فصل التيار الكهربائى عن عمارات الجيش بالأحياء، وذلك غدا الثلاثاء وبعد غدا الأربعاء من الساعة 9 صباحا حتى الثانية ظهرا لعمل صيانة موزع 2520.

 

كان اكد مصدر بقطاع شبكات كهرباء البحر الأحمر، أكد أنه عادة ما يجرى فصل التيار الكهربائى لعمل الصيانة الدورية لمحولات الكهرباء ونقل الأحمال، والتى تجرى بشكل دورى كإجراء احترازى لعدم فصل التيار الكهربائى بطريقة مفاجئة، أو عمل مناورة طوارئ، حيث تقوم فرق من الصيانة بأعمال الصيانة الدائمة للمحولات وإخطار مركز العمليات بشكل دورى، لإصدار بيانات بالمناطق التى سيجرى فصل التيار عنها.

 


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