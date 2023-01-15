اليوم السابع
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غدا.. فصل التيار الكهربائي عن عدد من قرى كفر الشيخ

الأحد، 15 يناير 2023 11:32 م
غدا.. فصل التيار الكهربائي عن عدد من قرى كفر الشيخ قطع الكهرباء - أرشيفية
كفر الشيخ - محمد سليمان

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أعلنت شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء، فصل التيار الكهربائي، غداً، الاثنين، عن عدد من القرى والمناطق في 6 مراكز ومدن بمحافظة كفر الشيخ؛ لإجراء أعمال الصيانة في شبكات الجهد المتوسط ضمن خطة الإحلال والتجديد، وذلك ابتداءً من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الثالثة عصراً.

وأوضحت الشركة أن القرى والمناطق المتأثرة بفصل الكهرباء هي: معدية مهدي والنجارين وأرض العرب قمسيون شرق وغرب وكوم دميس وتوابعها والجاهل وتوابعها بمركز مطوبس، والكراكات وتوابعها بمركز بيلا.

كما سيتم فصل الكهرباء عن قرى المجاز وتيرة وكوبري 10، بمركز الحامول، ومسير وتوابعها بكفر الشيخ، ومجلس قروي المجد 55  بمركز الرياض، وعقلة وتوابعها بمركز سيدي سالم.


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