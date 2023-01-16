ضابط بريطانى يعترف بارتكاب 49 جريمة جنسية خلال 17سنة.. اعرف التفاصيل

كتبت: نهال أبو السعود

أقر ضابط سابق في شرطة لندن، بأنه مذنب في 49 تهمة تتعلق بجرائم جنسية، بما في ذلك 24 تهمة اغتصاب، في واحدة من أكبر قضايا الجرائم الجنسية في المملكة المتحدة على الإطلاق.

ووفقا للإندبندنت، اعترف دايفيد كاريك، وهو ضابط مسلح خدم في قيادة الحماية البرلمانية والدبلوماسية، وعمل في مبنى البرلمان، بارتكاب جرائم امتدت 17 عامًا وتضم 12 امرأة، على الرغم من أن الشرطة تعتقد أن هناك العديد من الضحايا.

واستغل كاريك 48 عامًا، منصبه كضابط شرطة لكسب ثقة ضحاياه قبل السعي للسيطرة عليهم والتلاعب بهم وإساءة معاملتهم واغتصابهم.

وجد ضباط التحقيق أن كاريك كان لديه نمط من السيطرة القسرية والمسيئة على ضحاياه، حيث كان يحبس الضحايا في منزله في مساحة ليست أكبر من صندوق كلب لساعات، حيث بقوا مرعوبين ومهانين حتى يقرر متى يمكنهم الخروج.

وفقًا للمقابلات والأدلة الهاتفية من الضحايا، أكد المحققون أن كاريك استخدم سلوكًا قسريًا لعزل ضحاياه والتحكم في ما يرتدونه ويأكلونه ومكان نومهم. واجبرهم على تنظيف منزله عراه والتحكم في أدق تفاصيل حياتهم بما في ذلك مقدار التفاحة التي يمكنهم تناولها ومدة النوم.

وقالت قوة شرطة هيرتفوردشاير ، التي قادت التحقيق مع شرطة العاصمة وقوات أخرى ، إن العدد الهائل من الجرائم يدل على طبيعته القاسية والسادية.

بدأ التحقيق في تقرير صدر في أكتوبر 2021 أفادت فيه إحدى ضحايا كاريك، بأنه اغتصبها في سبتمبر 2020 ووجهت إليه فيما بعد تهمة الاغتصاب وبعد نشر التقرير ، قال الضباط إن التحقيق "تضاعف" بسبب وجود عدة شكاوى ضده وعلى مدار 14 شهرًا منذ بدء التحقيق ، راجعت الشرطة 300 إفادة شاهد وحوالي 4000 صفحة من الأدلة.

في بيان صدر بعد اعتراف ديفيد كاريك بالذنب ، قالت شيلبا شاه ، كبيرة المدعين العامين في القضية: "مع وجود عدد كبير من التهم المتعلقة بالاغتصاب والاعتداء الجنسي الخطير ، وكذلك الضحايا على مدى 17 عامًا ، هذه واحدة من أهم القضايا التي تعاملت معها دائرة الادعاء الملكية كان من المروع رؤية كيف يتم التلاعب بالضحايا بلا هوادة ؛ تم عزلهم مالياً وعزلهم عن أصدقائهم وعائلاتهم وتعرضوا للاغتصاب والاعتداء الجنسي بشكل متكرر. أخذ كاريك الكثير منهم جسديًا وعقليًا"