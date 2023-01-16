صعود بورصات الخليج بختام تعاملات جلسة الإثنين باستثناء هبوط بورصة قطر

كتب هانى الحوتى

ارتفعت بورصات الخليج ، خلال تعاملات جلسة اليوم الإثنين، باستثناء تراجع المؤشر العام لبورصة قطر، بنسبة 1.09% خاسرًا 119.49 نقطة ليغلق عند مستوى 10841.73 نقطة.

بورصة السعودية

ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بختام تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بنسبة 0.01% رابحًا 2.11 نقطة ليغلق عند مستوى 10728.45 نقطة، فيما تراجع مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 0.25% خاسرًا 47.86 نقطة ليغلق عند مستوى 19319.35 نقطة، وبلغ حجم التداول 146.2 مليون سهم بقيمة 4.1 مليار ريال.

وصعد ببورصة السعودية قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 1.23%، ثم قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 0.88%، فيما تراجع قطاعي النقل، والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.87%، 0.07%، على التوالي.

وقفز 78 سهمًا خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "تهامة" بنسبة 10%، ثم سهم "أميانتيت" بنسبة 9.19%، ثم سهم "صدق" بنسبة 4.67%، وتراجع 125 سهمًا على رأسها سهم "البحري" بنسبة 8%، ثم سهم "ذيب" بنسبة 3.30%، ثم سهم "سايكو" بنسبة 2.68%، فيما تصدر سهم "دار الأركان" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 269.4 مليون سعودي.

بورصة الكويت

كما ارتفعت مؤشرات بورصة الكويت، خلال تعاملات جلسة اليوم الإثنين، إذ صعد مؤشر السوق العام بنسبة 1.30% رابحًا 92.47 نقطة ليغلق عند مستوى 7206.91 نقطة، وقفز مؤشر السوق الأول بنسبة 1.57% رابحًا 123.96 نقطة ليغلق عند مستوى 7999.37 نقطة، وزاد مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.23% رابحًا 12.78 نقطة ليغلق عند مستوى 5590.69 نقطة، وارتفع مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.27% رابحًا 15.24 نقطة ليغلق عند مستوى 5696.48 نقطة.

وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 211.5 مليون سهم بقيمة 74.9 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 11698 صفقة، وصعدت 9 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها السلع الاستهلاكية بنسبة 3.18%، أعقبه قطاع الصناعة بنسبة 1.82%، يليه قطاع الطاقة بنسبة 1.67%، ثم قطاع البنوك بنسبة 1.46%، ثم قطاع العقار بنسبة 1.03%، ثم قطاعي التكنولوجيا، والاتصالات بنسبة 0.95%، 0.75%، على التوالي، وأخيرًا قطاع المنافع بنسبة 0.56%، فيما تراجعت قطاعات الخدمات الاستهلاكية، والتأمين، والمواد الأساسية بنسبة 0.43%، 0.23%، 0.11%، على التوالي.

بورصة البحرين

وزاد المؤشر العام لبورصة البحرين، بختام تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بنسبة 0.12% رابحًا 2.18 نقطة ليغلق عند مستوى 1894.21 نقطة، وبلغ حجم التداول 1.4 مليون سهم بقيمة 386.2 ألف دينار بحريني.

وصعد ببورصة البحرين قطاع الصناعات بنسبة نمو 18.85% مدفوعًا بارتفاع سهم شركة إيه بي إم تيرمينالز البحرين بنسبة 0.82%، ثم قطاع المال بنسبة نمو 9.34% مدفوعًا بصعود أسهم بنك البحرين والكويت، وبيت التمويل الكويتي، وبنك البحرين الوطني بنسبة 1.4%، 0.35%، 0.32%، على التوالي.

كما صعد قطاع الاتصالات بنسبة نمو 9.25% مدفوعًا بارتفاع سهم شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية-بتلكو بنسبة 0.43%، فيما تراجع قطاع المواد الأساسية بنسبة انخفاض 9.19% بضغوط هبوط سهم شركة ألمنيوم البحرين بنسبة 0.18%، وهبط سهمي بنك السلام، ومجموعة جي أف إتش المالية بنسبة 0.97%، 0.4%، على التوالي.

بورصة دبي

صعد المؤشر العام لسوق دبي المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بنسبة 0.30% رابحًا 9.98 نقطة ليغلق عند مستوى 3333.94 نقطة، وبلغ حجم التداول 87 مليون سهم محققة ما قيمته 203 مليون درهم من خلال تنفيذ 5325 صفقة لعدد 33 سهمًا.

وقفزت 4 قطاعات ببورصة دبي على رأسها الخدمات المالية بنسبة 0.5%، أعقبه قطاع الصناعة بنسبة 0.35%، يليه قطاع العقارات بنسبة 0.32%، وأخيرًا قطاع المرافق العامة بنسبة 0.02%، فيما تراجعت قطاعات الخدمات الاستهلاكية، والسلع الاستهلاكية، والاتصالات بنسبة 1.15%، 0.89%، 0.18%، على التوالي.

وزاد 14 سهمًا على رأسها شركة سالك بنسبة 1.89%، ثم سهم شركة أمانات القابضة بنسبة 1.88%، وتراجع 14 سهمًا على رأسها شركة الإثمار القابضة بنسبة 2.42%، ثم سهم شركة تكافل الإمارات بنسبة 1.72%، فيما تصدر سهم شركة الإعمار العقارية قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 8.9 مليون ورقة بقيمة 52.3 مليون درهم.

بورصة أبو ظبي

وقفز مؤشر فاداكس 15 بسوق أبو ظبي للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بنسبة 0.616% رابحًا 62.49 نقطة ليغلق عند مستوى 10213.96 نقطة، وأغلق رأس المال السوقي عند مستوى 2.570 تريليون درهم، وبلغ حجم التداول 190.9 مليون سهم، بقيمة 4.6 مليار درهم، عبر تنفيذ 13943 صفقة.

وصعدت 4 قطاعات ببورصة أبو ظبي على رأسها العقارات بنسبة 2.20%، أعقبه قطاع الاتصالات بنسبة 1.26%، يليه قطاع الصناعات بنسبة 1.03%، وأخيرًا قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.62%، فيما تراجع قطاع الرعاية الصحية بنسبة 1.02%، ثم قطاع التقديري للمستهلك بنسبة 0.96%.

وارتفع 30 سهمًا ببورصة أبو ظبي على رأسها سهم "مجموعة أرام" بنسبة 5.29%، ثم سهم "شركة رأس الخيمة للأسمنت الأبيض والمواد الانشائية" بنسبة 3.03%، ثم سهم "شيميرا ستاندرد اند بورز الكويت شريعة المتداول-الشريحة (ب) ذات العائد الموزع" بنسبة 2.85%، وتراجع 26 سهمًا على رأسها سهم "شركة صناعات أسمنت الفجيرة" بنسبة 9.96%، ثم سهم "شركة هيلي القابضة" بنسبة 9.92%، ثم سهم "المؤسسة الوطنية للسياحة والفنادق" بنسبة 9.7%، فيما تصدر سهم "الشركة العالمية القابضة" قائمة الأكثر نشاطًا بحسب القيمة وبلغت 198.6 مليون درهم.

بورصة قطر

فيما تراجع المؤشر العام لبورصة قطر، بختام تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بنسبة 1.09% خاسرًا 119.49 نقطة ليغلق عند مستوى 10841.73 نقطة، وبلغ حجم التداول 155.6 مليون سهم بقيمة 562 مليون ريال عبر تنفيذ 19657 صفقة، وتراجع 31 سهمًا، وارتفعت 13 سهمًا، واستقرت 5 أسهم.

وهبطت 5 قطاعات ببورصة قطر على رأسها البنوك والخدمات المالية بنسبة 2.17%، أعقبه قطاع العقارات بنسبة 0.47%، يليه قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.46%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.22%، وأخيرًا قطاع الصناعات بنسبة 0.04%، فيما ارتفع قطاعي الاتصالات، والنقل بنسبة 1.17%، 0.89%، على التوالي.