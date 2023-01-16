زلزال بقوة 6.2 درجة على مقياس ريختر يضرب شمال جزيرة سومطرة بإندونيسيا

كتب عبد الوهاب الجندى

قالت وسائل إعلام إندونيسية، اليوم الاثنين، إن زلزالا بقوة 6.2 درجة على مقياس ريختر ضرب شمال جزيرة سومطرة بإندونيسيا.

والأسبوع الماضي، ضرب زلزال بقوة 7.7 على مقياس ريختر يضرب منطقة تانيمبار التي ينتشر بها العديد من الجزر.

ولم ترد تقارير عن وقوع ضحايا أو أضرار، بينما يتوقع مسؤولون محليون حدوث موجات مد عاتية "تسونامي."

وتتعرض الأراضي الإندونيسية للعديد من الهزات الأرضية، ففي نوفمبر الماضي، ضرب زلزال جزيرة جاوة الإندونيسية مما أسفر عن مقتل نحو 162 شخصا وإصابة المئات.