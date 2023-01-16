رئيس وزراء العراق: تغلبنا على داعش من خلال تآزر الشعب ووحدته

أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، أن بلاده تمكنت عبر وحدة وتآزر شعبها من التغلب على هجمة تنظيم "داعش" الإرهابي، وما مثلته من تهديد وهمجية.
وذكرت قناة "السومرية نيوز" العراقية أن ذلك جاء خلال استقبال السوداني، اليوم الاثنين، الأمين العام لمجلس حكماء المسلمين محمد عبدالسلام، حيث تم استعراض أهم التحديات التي تواجهها المجتمعات الإسلامية، وسبل تجاوزها عبر التكاتف والتواصل.
وقال السوداني إن "استنكار خطاب التطرّف وعزله وإدانته من كل الهيئات والمؤسسات الفكرية والثقافية، سيسهم حتماً في محو آثار الإرهاب وإنهاء وجوده".
وكانت قد استعاد العراق 145 عائلة من رعاياها المحتجزين في مخيم الهول في ريف محافظة الحسكة شرقي سوريا، في دفعة هي الأولى خلال العام الجديد 2023.
ونقلت السلطات العراقية السبت، 145 عائلة مؤلفة من 583 عراقيا، ممن كانوا محتجزين منذ سنوات داخل مخيم الهول في ريف محافظة الحسكة الشرقي، الواقع تحت سيطرة الجيش الأمريكي والمسلحين الموالين له.
وأفادت "سبوتنيك"، نقلاً عن مصادر محلية في ريف الحسكة، بأن 583 شخصاً يحملون الجنسية العراقية معظمهم من أفراد عائلات تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا ودول أخرى) المحتجزين في مخيم الهول في ريف الحسكة الواقع تحت سيطرة الجيش الأمريكي، غادروا المخيم باتجاه الأراضي العراقية، اليوم السبت، بواسطة 25 حافلة كبيرة ترافقها 7 عربات نوع هامر أمريكية دخلت الحدود العراقية إلى مخيم جنوبي مدينة الموصل برفقة حراسة أمنية عراقية وهي الدفعة الأولى منذ بداية العام الحالي.
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