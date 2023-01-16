رئيس وزراء العراق: تغلبنا على داعش من خلال تآزر الشعب ووحدته

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أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، أن بلاده تمكنت عبر وحدة وتآزر شعبها من التغلب على هجمة تنظيم "داعش" الإرهابي، وما مثلته من تهديد وهمجية.



وذكرت قناة "السومرية نيوز" العراقية أن ذلك جاء خلال استقبال السوداني، اليوم الاثنين، الأمين العام لمجلس حكماء المسلمين محمد عبدالسلام، حيث تم استعراض أهم التحديات التي تواجهها المجتمعات الإسلامية، وسبل تجاوزها عبر التكاتف والتواصل.



وقال السوداني إن "استنكار خطاب التطرّف وعزله وإدانته من كل الهيئات والمؤسسات الفكرية والثقافية، سيسهم حتماً في محو آثار الإرهاب وإنهاء وجوده".

وكانت قد استعاد العراق 145 عائلة من رعاياها المحتجزين في مخيم الهول في ريف محافظة الحسكة شرقي سوريا، في دفعة هي الأولى خلال العام الجديد 2023.