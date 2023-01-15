اليوم السابع
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أكرم القصاص
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رئيس وزراء العراق: خطة عمل مشتركة مع ألمانيا تؤسس لشراكة اقتصادية

الأحد، 15 يناير 2023 04:00 م
رئيس وزراء العراق: خطة عمل مشتركة مع ألمانيا تؤسس لشراكة اقتصادية رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السودانى
أ.ش.أ

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أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم الأحد، التوصل إلى خطة عمل مشتركة مع ألمانيا تؤسس إلى شراكة اقتصادية.

وقال السوداني - في تصريح لوكالة الأنباء العراقية - إن الزيارة إلى ألمانيا كانت مثمرة، ووجدنا تجاوبا من الطرف الألماني، مبيناً أن الزيارة كان معداً لها سابقاً على صعيد الملفات، مشيرا إلى أنه تم التوصل إلى تفاهمات وخطة عمل مشتركة ستؤسس قطعاً إلى شراكة اقتصادية. 

يذكر أن رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني كان قد أجرى زيارة إلى ألمانيا التقى فيها المستشار الألماني أولاف شولتس، في العاصمة الألمانية برلين، كما التقى بعدد من المسؤولين في ألمانيا وتم إعداد مذكرة تفاهم مع شركة سيمنز الألمانية لزيادة إنتاج الطاقة وتحسين عمليتي النقل والتوزيع وتقليل الضائعات.

 


العراق

المانيا

أولاف شولتس

برلين

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