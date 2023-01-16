دراسة: تناول الوجبات السريعة يؤدى للإصابة بمرض الكبد الدهنى

كتبت ميرفت رشاد

كشفت دراسة جديدة نُشرت في مجلة Clinical Gastroenterology and Hepatology عن وجود صلة بين الوجبات السريعة والإصابة بمرض الكبد الدهنى غير الكحولى ، خاصةً في أولئك الذين يعانون من السمنة أو السكري، حيث زادت مستويات الدهون في الكبد لديهم بشكل ملحوظ إذا احتوى خُمس نظامهم الغذائي اليومي على وجبات سريعة.

وأكدت الدراسة ، أن تناول الوجبات السريعة بنسبة لا تقل عن 20٪ من نظامك الغذائي اليومي ، فقد يؤدي ذلك إلى تراكم معتدل إلى شديد للدهون في الكبد ، وفقًا للمؤلف الرئيسي للدراسة آني كارداشيان ، تعد هذه واحدة من أولى الدراسات التي تربط على وجه التحديد بين الوجبات السريعة وأمراض الكبد الدهنية.

وجد المؤلفون أن 52٪ من المشاركون في الدراسة يستهلكون على الأقل بعض الوجبات السريعة على أساس عرضي ، و 29٪ من هؤلاء المستهلكين حصلوا على 20٪ أو أكثر من سعراتهم الحرارية اليومية من الوجبات السريعة، وأشارت الدراسة إلى أن مستهلكي الوجبات السريعة الذين تناولوا هذا الطعام بما لا يقل عن خمس سعراتهم الحرارية كانوا هم المشاركون الوحيدون في الاستطلاع الذين شاهدوا زيادة في دهون الكبد .

كيف تؤدي الوجبات السريعة بالضبط إلى زيادة الدهون في الكبد؟

وفقًا لتقرير نُشر في مجلة Nutrition & Diabetes ، فإن الأحماض الدهنية غير المشبعة تساهم في زيادة كمية الدهون المخزنة في الكبد، هذا النوع من الدهون هو ما تجده في السمن ، والعديد من البيتزا المجمدة ، والمخبوزات المصنعة ، والوجبات السريعة ، وغالبًا ما يطلق عليه اسم " الزيوت المهدرجة جزئيًا".

عندما يتعلق الأمر بتراكم الدهون المحتمل في الكبد ، فمن المهم أن تدرك أن نوع الدهون التي تتناولها يحدث فرقًا، وأكدت دراسة أن اتباع نظام غذائي منخفض الكربوهيدرات يحتوي أيضًا على نسبة عالية من الدهون الصحية يمكن أن يساعد في الواقع على تقليل الدهون في الكبد ومع ذلك ، كان هذا يعتمد على الدهون الصحية ، مثل تلك الموجودة في المكسرات أو السلمون أو الأفوكادو أو زيت الزيتون - وليس الدهون المتحولة الموجودة في الوجبات السريعة، تؤكد الأبحاث الأخرى ، بما في ذلك دراسة العناصر الغذائية التي تقيم آثار التغيرات الغذائية على NAFLD بناءً على نوع المغذيات ، على الارتباط بين استهلاك الدهون غير المشبعة واحتمالية الإصابة بـ NAFLD.

قال مؤلف الدراسة ، إن الدهون المعالجة مثل الدهون المتحولة أو حتى المشبعة ليست صحية للجسم مثل الدهون غير المشبعة، فإن الكثير منها يعود إلى كمية استهلاكك للوجبات السريعة، لكن الاعتدال هو المفتاح، هؤلاء المشاركون في الدراسة الذين تناولوا الوجبات السريعة فقط في بعض الأحيان لم يروا أي تأثير على الدهون في الكبد، في حين أن أولئك الذين تناولوا الوجبات السريعة بانتظام شهدوا زيادة في دهون الكبد ، مما أدى في النهاية إلى زيادة خطر الإصابة بالكبد الدهني غير الكحولي، لرعاية كبدك ومنع تراكم الكثير من الدهون ، حاول الحد من استهلاكك للوجبات السريعة والتركيز على الحفاظ على نظام غذائي متوازن .