5 أطعمة نباتية لتنظيف الكبد.. أبرزها العدس والبنجر والليمون

كتبت ميرفت رشاد

يعمل الكبد بجد من أجلك كل يوم ، وربما أكثر مما تتخيل، إنه ثاني أكبر عضو في جسمك ، يحافظ كبدك على سير الأمور ، وغالبًا ما يشار إليه على أنه حارس البوابة لجسمك ،مهما كان ما تضعه في جسمك ، يجب على كبدك أن يتعامل معه ومعالجته ، بالإضافة إلى الوظائف اليومية الأخرى ، مثل استخدام الكربوهيدرات والبروتينات والدهون للتحول إلى طاقة ، والمساعدة في الهضم ، واستخدام 30 في المائة من الدم المنتشر في جسمك ، وإليك أفضل الأطعمة الصديقة للكبد التي يجب تضمينها في نظامك الغذائي ، والتي تساعد في التطهير اليومي ، وتجديد الشباب ، وإزالة السموم ، والتغذية للعضو الحيوي في جسمك، وفقا لما نشره موقع " onegreenplanet".

1. البنجر



البنجر مشرق وجميل ، للعافية لجسمك بالكامل ، بما في ذلك الكبد ، يبدو البنجر مثل لون الدم ، ومن قبيل الصدفة ، فإنه يطهر وينقي الدم بشكل طبيعي ،مما يعزز وظائف الكبد وإنتاج المغذيات في الجسم، يحتوي البنجر أيضًا على نسبة عالية من مضادات الأكسدة والعناصر الغذائية المهمة بما في ذلك حمض الفوليك والألياف (في شكل بكتين) والحديد والبيتين والبيتالين ، البكتين هو شكل من أشكال الألياف القابلة للذوبان والمعروف جيدًا بخصائصه المنظفة وقدرته على إبقائك ممتلئًا، تساعد ألياف ومغذيات البنجر الجسم على طرد السموم التي غالبًا ما يتم تخزينها في الكبد بحيث يمكن إخراجها من الجسم بدلاً من إعادة امتصاصها في مجرى الدم.

2. البروكلى



يمنح البروكلي الحياة لجسمك وتشير درجاته الخضراء الزاهية إلى المستوى العالي من مضادات الأكسدة والكلوروفيل الموجودة في الخضروات الصليبية، البروكلي غني بالألياف التي تطهر الجسم بشكل طبيعي من المواد المسرطنة والسموم الأخرى، يحتوي البروكلي والقرنبيط وبراعم بروكسل وغيرها من أعضاء عائلة الخضروات الصليبية أيضًا على الجلوكوزينات التي تساعد الكبد على إنتاج الإنزيمات للمساعدة في إزالة السموم والمساعدة في الهضم، يعتبر البروكلي أيضًا مصدرًا جيدًا لفيتامين E القابل للذوبان في الدهون ، وهو أحد مضادات الأكسدة المهمة بشكل خاص للكبد.

3. البطاطا



البطاطا الحلوة (مع الجزر والقرع الشتوي مثل الجوز ) كلها غنية بالبيتا كاروتين ، وهو عنصر طبيعي مضاد للالتهابات يحبه جسمك، بيتا كاروتين يتحول إلى فيتامين أ في الجسم مباشرة في الكبد، من المهم الحصول على فيتامين أ من خلال الأطعمة الغنية بالبيتا كاروتين بدلاً من المكملات الغذائية، المكملات التي تحتوي على الكثير من فيتامين (أ) يمكن أن تكون سامة للكبد لأن فيتامين (أ) هو فيتامين قابل للذوبان في الدهون (بمعنى أنه يتم تخزينه أكثر من إفرازه)، البطاطا الحلوة والأطعمة الأخرى الغنية بفيتامين أ ، ومع ذلك ، لا تسبب تسمم الكبد ولا يمكن أن يمكن تخزينها للاستخدام طويل الأمد مثل المكملات الغذائية.





4. الليمون



الليمون يحب كبدك ، يعتبر الليمون غذاءً طبيعيًا للتطهير وهو في الأساس أحد أفضل الأطعمة "لتنشيط الأشياء" في جميع مناطق الجسم، يوفر الليمون ثروة من مضادات الأكسدة ، وخاصة فيتامين C ، ويساعد الكبد على إنتاج المزيد من الإنزيمات التي تمنحك المزيد من الطاقة وتساعد على الهضم، يعتبر الليمون أيضًا بديلًا طبيعيًا للملح في النظام الغذائي نظرًا لأنه يحتوي على نسبة عالية من الإلكتروليتات التي تدعم جسمك ولكنها لا تجفف خلاياك كما يفعل الصوديوم، غالبًا ما يُنصح بها كبديل للملح للأفراد الذين يتبعون نظامًا غذائيًا لأمراض الكبدلهذا السبب، كما أن الليمون يجعل الجسم قلويًا ، على الرغم من كونه حامضيًا بمفرده، بمجرد دخولهم الجسم ، فإنهم يساعدون في تحييد السموم ، وإخراج الفضلات ، وبدء عملية الهضم بأكملها.





5. العدس



العدس غني بالألياف ، مما يساعد في عملية التطهير وهو أيضًا مصدر طبيعي للبروتين النباتي، لا ينصح بتناول الكثير من البروتين لأنه قد يكون صعبًا بشكل خاص على الكبد، يوفر العدس ما يكفي من البروتين لدعم جسمك دون التسبب في أي ضرر، كما أنها من أسهل أنواع البقوليات التي يمكن هضمها ، مما يساعد جسمك على استخدامها بشكل أفضل لتوزيع العناصر الغذائية.