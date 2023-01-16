تحقيقات النيابة: لص الشقق السكنية بمنطقة عابدين نفذ جريمتين سابقتين

كتب سليم على

كشفت تحقيقات النيابة العامة، أن العاطل المتهم ب سرقة المساكن في منطقة عابدين بأسلوب المغافلة، أقر بارتكاب 2 حادث سرقة بذات الأسلوب.

كانت النيابة قررت حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت رجال المباحث بسرعة التحريات حوله للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات، ووجهت له تهمة السرقة.

نجحت الداخلية في ضبط أحد الأشخاص بالقاهرة تخصص فى السرقة من داخل المساكن بأسلوب "المغافلة" فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما تكثيف المرورات بدوائر مراكز وأقسام الشرطة، وأثناء مرور قوة أمنية من مباحث قسم شرطة عابدين لتفقد الحالة الأمنية بدائرة القسم، تناهى لسمعهم صوت استغاثة (إحدى السيدات) من داخل عقار بدائرة القسم، وباستبيان الأمر أمكن ضبط (أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة شبرا الخيمة ثان بالقليوبية) حال العدو من داخل العقار المُشار إليه وبحوزته (عدد 8 ورقات مدون عليها فاتورة إحدى الشركات لإبادة الحشرات والتعقيم "مزورين" - مبلغ مالى - بخاخة مبيدات حشرية) .

بسؤال المجنى عليها (ربة منزل، مقيمة بذات العنوان) أفادت بأنها حال تواجدها بالشقة سكنها طرق المتهم على الباب وإيهامها بأنه مندوب بشركة لإبادة الحشرات والتعقيم وعرض عليها تعقيم الشقة سكنها مقابل مبلغ مالى، وأثناء ذلك شاهدته حال شروعه فى سرقة حافظة النقود خاصتها من داخل إحدى الأدراج بغرفة النوم فاستغاثت ولاذ بالفرار.

وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط وما جاء بأقوال المجنى عليها أيدها وأقر بإيهام ضحاياه بأنه مندوب من الشركة المُشار إليها وأن المبلغ المالى المضبوط بحوزته من متحصلات وقائع سرقة، كما اعترف بمزاولته نشاطاً إجرامياً تخصص فى السرقة من داخل المساكن بأسلوب "المغافلة" عقب إيهام المجنى عليهم بأنه مندوب شركة لإبادة الحشرات والتعقيم، وإنفاقه باقى المبالغ المالية المستولى عليها على متطلباته الشخصية، وباستدعاء المجنى عليهن اتهموه بالسرقة.