البنك الدولى يشيد بالاقتصاد المصرى وبدء تسليم أراضى أكتوبر الجديدة ..فيديو

كتبت ريهام الباشا

استعرض الزميل عبد الحليم سالم، عددا من الاخبار الاقتصادية الهامة في النشرة الاقتصادية لتلفزيون اليوم السابع اليوم من أبرزها إشادة البنك الدولى بالإصلاحات الاقتصادية المصرية وتسليم اراضى الإسكان المتميز في أكتوبر الجديدة .

أعلن الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن جهاز تنمية مدينة أكتوبر الجديدة، سيبدأ غدا الثلاثاء الموافق 10/1/2023، وحتى يوم الثلاثاء الموافق 18/4/2023، في تسليم قطع أراضي الإسكان المتميز بمنطقة شمال المطار "الحي العاشر"، ومنطقة شمال الواحة " الحي الثالث " بالمدينة، وذلك في أيامٍ محددة وفقاً للمواعيد المعلنة من الجهاز.

من جانبه سلط مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، الضوء على تقرير البنك الدولى ،والذي أوضح أنه في ظل تدهور الظروف العالمية، تواجه مصر كغيرها من الدول الناشئة تداعيات سلبية متمثلة في ارتفاع الأسعار المحلية، وزيادة الضغوط على الموازنة العامة للدولة، وخروج تدفقات مفاجئة وكبيرة من المحافظ الاستثمارية إلى الخارج.

وذكر التقرير أن معدل النمو في مصر شهد تعافيًا قويًّا قبل تصاعد وتيرة الحرب في أوكرانيا، حيث بلغ متوسط معدل النمو 6.6% في السنة المالية 2021/ 2022 ارتفاعًا من 3.3% في 2020/ 2021، وتشير توقعات البنك الدولي إلى أن النمو سيتباطأ إلى 4.5% خلال السنة المالية 2022/ 2023؛ نتيجة لتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية والتي تتداخل مع الاضطرابات المرتبطة بجائحة كوفيد-19.

وأضاف التقرير أن مصر ستشهد تحسنًا في أداء القطاع الخارجي خلال العام المالي 2022/ 2023، مدفوعًا بتحويلات المصريين العاملين في دول مجلس التعاون الخليجي، وتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى قطاعات استخراج الغاز والبترول، بالإضافة إلى التمويل المحتمل من دول مجلس التعاون الخليجي.

وحول جنوح السفينة في قناة السويس ، صرح الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، بأن فريق الإنقاذ البحري للهيئة تعامل باحترافية مع عطل فني مفاجئ لماكينات سفينة الصب GLORY في الكيلومتر 38 العابرة ضمن قافلة الشمال في رحلتها قادمة من تركيا ومتجهة إلى الصين، حيث يجرى العمل الآن على قطر السفينة العاطلة. للكيلو متر ٥١ ترقيم القناة.

ووجه الفريق أسامة ربيع، رسالة طمأنة بشأن انتظام حركة الملاحة بالقناة حيث انتظمت عملية دخول 26 سفينة من قافلة الجنوب، كما سيجري عبور قافلة الشمال بعد استئناف السفينة GLORY عبورها بالقناة بمساعدة قاطرات الهيئة.

وأكد الفريق ربيع، على امتلاك الهيئة خبرات الإنقاذ اللازمة وقدرات التأمين الملاحي والفني اللازم للتعامل باحترافية مع حالات الطوارئ المحتملة.

وأوضح رئيس الهيئة أنه تم الدفع بعدد 4 قاطرات تتقدمهم القاطرة بورسعيد بقوة شد 95 طن، للتعامل السريع مع الموقف و قطر السفينة بما يسمح باستئناف عبورها بالقناة مرة أخرى حتى توقفها في أقرب نقطة في منطقة البلاح لإصلاح العطل.

على جانب اخر أكد مختار توفيق رئيس مصلحة الضرائب المصرية على أن تطبيق منظومة توحيد أسس ومعايير ضريبة الأجور والمرتبات "pay roll" لا تقوم بفرض أي ضرائب جديدة، ولكن هذه المنظومة تعمل على توحيد احتساب تلك الضريبة على مستوى كافة موظفي الدولة العاملين بالقطاعات المختلفة بالدولة سواء الخاضعين لقانون الخدمة المدنية أو غير الخاضعين لأحكامه وذلك وفقًا للقوانين المنظمة للعمل في القوانين المختلفة.

واستعرضت النشرة حرص وزارة التموين والتجارة الداخلية على ضخ منتجات كبيرة من زيت الطعام بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة للوزارة بأسعار مخفضة تصل لـ 30% فى ظل وجود مخزون استراتيجى من كافة السلع تكفى احتياجات المواطنين لفترات طويلة، كما طرحت وزارة التموين منتجات اللحوم والدواجن والعديد من السلع الأخرى.

ويأتى ذلك فى الوقت الذى وجه فيه الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية بزيادة معدلات ضخ منتجات السلع الغذائية بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة ومد المنافذ بكافة المنتجات أول بأول كذلك توفير منتجات الخضراوات والفاكهة.