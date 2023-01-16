المفوضية الأوروبية: أوكرانيا تحرز تقدما فى عملية الانضمام للاتحاد الأوروبى

فاطمة شوقى

قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، إن أوكرانيا طموحة بشكل غير عادي، وتحرز تقدما فى عملية الانضمام إلى الاتحاد الأوروبى.

وأضافت أورسولا: "هناك ما يقرب من 18 إلى 20 ملفًا مختلفًا نعمل عليها بالفعل مع الحكومة الأوكرانية، لذلك سيكون لقاءا ممتازا لتعميق وتكثيف الموضوعات المختلفة الموجودة على جدول الأعمال. من المهم بالنسبة لنا أن تتقدم أوكرانيا بأعلى مستويات الجودة"، حسبما نقلت صحيفة "لابانجورديا" الإسبانية.

وكان الاتحاد الأوروبي قد أعرب في وقت سابق، عن "الترحيب بالجهود الكبيرة التي بذلتها أوكرانيا مؤخرًا لتعزيز سيادة القانون، على الرغم من استمرار الحرب"، ورأى في بيان بأن "تعيين ثمانية أعضاء جدد في المجلس الأعلى للقضاء مؤخرًا من قبل مجلس القضاة، يسمح لهيئة الحوكمة القضائية الرئيسية هذه باستئناف عملها. لقد دعم الاتحاد الأوروبي بقوة إصلاح المجلس الأعلى للعدل في أوكرانيا ويتطلع إلى استمرار هذا الاتجاه الإيجابي".

وأضاف "يراقب الاتحاد الأوروبي أيضًا عن كثب مواءمة إصلاح المحكمة الدستورية لأوكرانيا (CCU) مع توصيات رأي المفوضية بشأن طلب عضوية الاتحاد الأوروبي لأوكرانيا لضمان أن تتم هذه العملية بما يتماشى مع توصيات لجنة البندقية".

وتفق الرئيس الأوكرانى فولديمير زيلنيسكى مع أورسولا فون دير لاين فى مكالمة هاتفية، تحديد موعد القمة الأوكرانية يوم 3 فبراير، ومناقشة خطط لمزيد من الدعم المالى والعسكرى من الاتحاد الأوروبي.

وتعقد القمة المقبلة بين الاتحاد الأوروبى وأوكرانيا فى 3 فبراير فى العاصمة الأوكرانية كييف، وفقًا لما أعلنه مكتب الرئاسة الأوكرانى.

وبالنسبة للاتحاد الأوروبى، لن يحضر رؤساء الدول والحكومات الاجتماع، ولكن فقط فون دير لاين ورئيس مجلس الاتحاد الأوروبى تشارلز ميشيل، وكان متحدث باسم ميشيل قد أعلن ذلك بالفعل فى ديسمبر.

والجدير بالذكر أنه فى ديسمبر، وافق رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبى على مساعدة مالية جديدة لأوكرانيا تصل إلى 18 مليار يورو. سيتم استخدام الأموال لتمويل المستشفيات والمدارس، من بين أمور أخرى. من المقرر أن تتدفق فى شكل قروض مخفضة بشكل كبير فى شرائح شهرية بقيمة 1.5 مليار يورو لكل منها.