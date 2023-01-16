المشدد 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لعامل بتهمة الاتجار فى المخدرات بسوهاج

سوهاج عمرو خلف

قضت محكمة جنايات سوهاج اليوم الإثنين، بمعاقبة المتهم ه.م عامل، بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه، بتهمة الاتجار في الشابو وجوهر المبثامقيتامين، كما عاقبته بالحبس 6 شهور وغرامة 500 جنيه لإحرازه سلاحا أبيض بدائرة مركز جرجا.

صدر الحكم برئاسة المستشار وليد سيد الأمير، وعضوية المستشارين محمد أبو القاسم محمد وأحمد عصمت الزينى بأمانة سر صلاح تمام.

تعود أحداث القضية إلى عام 2022 بدائرة مركز جرجا، عندما وردت معلومات لضباط المباحث بمركز جرجا بسوهاج مفادها قيام المتهم بالاتجار فى الشابو المخدر وجوهر المبثامفيتامين بدائرة المركز وبعد تقنين الإجراءات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية وتم القبض على المتهم وبحوزته عدد من أكياس الشابو كانت معدة للبيع وسلاح أبيض، وبمواجهته اعترف بالواقعة وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.

كانت محكمة جنايات سوهاج، قد قضت اليوم الإثنين، بمعاقبة المتهم ص.ا"عامل بالسجن المشدد 6 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه بتهمة الاتجار في الهيروين المخدر، و"ع.ا.ف" عامل بالسجن 6 سنوات وغرامة 20 ألف جنيه بتهمة حيازة بندقية آلية وذخيرة بدون ترخيص بدائرة مركز جزيرة شندويل.

صدر الحكم برئاسة المستشار وليد سيد الأمير وعضوية المستشارين محمد أبو القاسم محمد وأحمد عصمت الزينى بأمانة سر صلاح تمام.

تعود أحداث القضية إلى عام 2022 بدائرة مركز جزيرة شندويل عندما وردت معلومات لضباط المباحث بمركز جزيرة شندويل بسوهاج عن اتجار المتهمين فى الهيروين وحيازة سلاح آلى بدون ترخيص وترويج بضاعتهما على عملائهما من المتعاطين وأصحاب الكيف بدائرة المركز، وبعد تقنين الإجراءات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية، وتم القبض على المتهمين وبحوزتهما 9 جرامات من الهيروين وبندقية آلية بدون ترخيص، وبمواجهتهما اعترفا بالواقعة، وتم إحالتهما إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها المتقدم.