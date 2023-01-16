المشدد 6 سنوات لمتهمين بالاتجار فى الهيروين وإحراز بندقية آلية بسوهاج

قضت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الإثنين، بمعاقبة المتهم ص.ا"عامل بالسجن المشدد 6 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه بتهمة الاتجار في الهيروين المخدر، و"ع.ا.ف" عامل بالسجن 6 سنوات وغرامة 20 ألف جنيه بتهمة حيازة بندقية آلية وذخيرة بدون ترخيص بدائرة مركز جزيرة شندويل.

صدر الحكم برئاسة المستشار وليد سيد الأمير وعضوية المستشارين محمد أبو القاسم محمد وأحمد عصمت الزينى بأمانة سر صلاح تمام.

تعود أحداث القضية إلى عام 2022 بدائرة مركز شندويل عندما وردت معلومات لضباط المباحث بمركز جزيرة شندويل بسوهاج عن اتجار المتهمين فى الهيروين وحيازة سلاح آلى بدون ترخيص وترويج بضاعتهما على عملائهما من المتعاطين وأصحاب الكيف بدائرة المركز، وبعد تقنين الإجراءات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية، وتم القبض على المتهمين وبحوزتهما 9 جرامات من الهيروين وبندقية آلية بدون ترخيص، وبمواجهتهما اعترفا بالواقعة، وتم إحالتهما إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها المتقدم.

كانت محكمة جنايات سوهاج قد قضت اليوم الإثنين، بمعاقبة المتهم "ص.ا"عاطل والمتهمة "ر.م" ربة منزل وشقيقتها "ف.م" ربة منزل، بالسجن المشدد 15 سنة وغرامة 100 ألف جنيه لكل منهم، بتهمة الإتجار في الشابو المخدر وجوهر الميثامقيتامين والحشيش بدائرة مركز جزيرة شندويل.صدر الحكم برئاسة المستشار وليد سيد الأمير وعضوية المستشارين محمد أبو القاسم محمد وأحمد عصمت الزينى بأمانة سر صلاح تمام.

تعود أحداث القضية إلى عام 2022 بدائرة مركز شندويل عندما وردت معلومات للادارة العامة لمكافحة المخدرات بسوهاج عن قيام المتهمين بالاتجار فى الشابو وجوهر المبثامفيتامين المخدر والحشيش وترويجه على عملائهم من المتعاطين وأصحاب الكيف وراغبى الشراء بدائرة المركز والقرى المجاورة لها، وبعد تقنين الإجراءات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية، وتم القبض على المتهمين وبحوزتهم 750 جرام من الحشيش المخدر وربع كيلو من الشابو المخدر وجوهر الميثامفيتامين كانت معدة للبيع، وبمواجهتهم اعترفوا بالواقعة وتمت إحالتهم إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها المتقدم.