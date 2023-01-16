الكرملين: نضع اللمسات الأخيرة على المفهوم الجديد للسياسة الخارجية الروسية

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أعلنت الرئاسة الروسية (الكرملين) أنه يجري حاليا وضع اللمسات الأخيرة على المفهوم الجديد للسياسة الخارجية، مشيرة إلى أنه ستتم الموافقة عليه بمرسوم رئاسي.



وقال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف - للصحفيين اليوم الاثنين "إن الموافقة على المفهوم الجديد للسياسة الخارجية الروسية ستكون بمرسوم رئاسي، وليس في اجتماع كبير لمجلس الأمن القومي الروسي كما ورد سابقا".



وأضاف "أن استكمال المفهوم الجديد للسياسة الخارجية الروسية والانتهاء من العمل عليها سيتضمن بعض الإضافات"، مشيرا إلى أنه لا توجد حتى الآن تواريخ مبدئية للانتهاء من هذا العمل.



وكانت مصادر روسية أعلنت في وقت سابق أن المفهوم الجديد للسياسة الخارجية الروسية يمكن الإعلان عنه في وقت مبكر من عام 2023.