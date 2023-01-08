"القومى للمرأة" يعقد 30 جلسة دوار استهدفت 1476 سيدة بقرى حياة كريمة بأسوان

واصل فرع المجلس القومى للمرأة بأسوان، تحت رعاية اللواء أشرف عطية محافظ أسوان تنظيم 30 جلسة من جلسات الدوار للتوعية المجتمعية داخل 12 قرية بمراكز إدفو وكوم أمبو ونصر النوبة.

يأتى ذلك إستكمالاً لتنفيذ فعاليات المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية والذى أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسى لدعم محاور التمكين الإقتصادى والثقافى والإجتماعى داخل مختلف القرى والنجوع المستهدفة للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

يشارك فى الفاعليات، علماء الأوقاف ، وبالتنسيق مع الوحدات المحلية والقروية لتطبيق محورى التمكين الإقتصادى للمرأة ، والتدخل الثقافى والتوعوى والتعليمى.

ومن جانبها أكدت الدكتورة هدى مصطفى مقرر فرع المجلس القومى، أنه تنفيذاً لتعليمات محافظ أسوان فقد إستهدفت جلسات الدوار توعية 1476 سيدة وفتاة بقرى الكلح غرب وعمرو بن العاص والرديسية بحرى والكلح شرق والدقاديق بمركز إدفو ، بجانب مدينة كوم أمبو ، وأيضاً قرى سبيل مكى ومنيحة وإقليت وذلك بمركز كوم أمبو ، بالإضافة إلى قرى قورته ثانى والعلاقى ووادى خريت بمركز نصر النوبة.

وأشارت، إلى أن الجلسات تناولت العديد من المناقشات والحوارات المفتوحة للرد على الأسئلة والإستفسارات الخاصة بموضوعات القضية السكانية والصحة الإنجابية ، بجانب موضوعات التربية السليمة والتعليم الجيد للأبناء وغيرها من الموضوعات والتحديات المجتمعية الأخرى.

وتوازى مع ذلك قيام أعضاء المجلس القومى للمرأة بكوم أمبو بتكريم الباحث رشدى أحمد على " بطل الصعيد فى رياضة رفع الأثقال " لحصوله درجة الماجستير ضمن الإحتفال بيوم برايل .