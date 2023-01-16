اليوم السابع
Ads
الإثنين، 16 يناير 2023 12:50 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

القبض على شخص أثناء اتجاره بالعملة فى القاهرة

الإثنين، 16 يناير 2023 12:26 م
القبض على شخص أثناء اتجاره بالعملة فى القاهرة تجارة العملة-أرشيفية
كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، قيام أحد الأشخاص بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال تحويل الأموال من وإلى خارج البلاد بنظام "المقاصة"، والاتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى بالمخالفة للقانون، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه حال استقلاله السيارة خاصته بدائرة قسم شرطة الموسكى.
 
وعثرت قوات الأمن بجوزته على (مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية" – هاتف محمول "يحتوى على محادثات تؤكد نشاطه الإجرامى")، وبمواجهته إعترف بالإتجار بالنقد الأجنبى خارج السوق المصرفى وأن المبالغ المالية المضبوطة من متحصلات نشاطه غير المشروع، كما تبين قيامه بمزاولة نشاطاً غير مشروع فى مجال التحويلات غير المشروعة خارج البلاد بنظام المقاصة بالإشتراك مع أحد الأشخاص "متواجد خارج البلاد" وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
 

تاجر عملة في القاهرة

تجارة العملة

قسم شرطة الموسكى

أمن القاهرة



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة