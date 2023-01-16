الداخلية تضبط 1274 قضية تموينية وكميات من البضائع المحجوبة عن الأسواق

كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

واصلت الإدارة العامة ل شرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات ، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية أسفرت عن ضبط 1274 قضية تموينية متنوعة من بينها ضبط 5 قضايا حجب "أرز أبيض" بمضبوطات بلغت (11,325 طن أرز أبيض "عينى")، و26 قضية بيع بأزيد "أرز أبيض" بمضبوطات بلغت (29,716 طن أرز أبيض "عينى")، و5 قضايا حجب "أرز شعير" بمضبوطات بلغت (57,169 طن أرز شعير "عينى").

كما ضبطت قوات الأمن 27 قضية إستيلاء على السلع المدعومة بمضبوطات أبرزها: (200 كيلو جرام سكر تموينى - 84320 لتر مواد بترولية "عينى" – 850 كيلو جرام أسمدة زراعية مدعمة "عينى")، بحجم مضبوطات "سلع غذائية" بلغت إجمالى (440,154 طن "مستندى – عينى")، أبرزها: (25,100 طن دقيق بلدى مدعم "مستندى" - 50 كيلو جرام دقيق بلدى مدعم "عينى" - 5,300 طن دقيق أبيض "عينى" – 41,041 طن أرز أبيض "عينى" - 57,169 طن أرز شعير "عينى" - 289,515 طن أرز شعير "مستندى" - 16,929 طن "سلع ومواد غذائية متنوعة" - 200 كيلو جرام سكر تموينى - 11910 لتر زيت طعام – 84320 لتر مواد بترولية "عينى" - 3724 عبوة سجائر - 23 طن أعلاف حيوانية "عينى" – 850 كيلو جرام أسمدة زراعية مدعمة "عينى" – 5 طن أسمنت).

كما أسفرت جهود حملات رصد ومتابعة حجب "السجائر" والبيع بأزيد من السعر الرسمى والمهربة جمركياً "مجهولة المصدر" عن ضبط 46 قضية بإجمالى مضبوطات بلغت (8440 عبوة "سجائر"مختلفة الأنواع)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.