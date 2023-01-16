البترول: 98% نسبة الإنجاز فى حسم شكاوى المواطنين عبر منظومة الشكاوى الحكومية

كتبت - مروة الغول

أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية حرص الوزارة الكامل على الاستجابة والتعامل مع أى شكاوى ترد من منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة أو عبر أرقام الطوارئ المخصصة لكل نشاط ، لافتاً إلى أن ما حققته منظومة الشكاوى الحكومية من أداء خلال مسيرتها وتطورها باستمرار يؤكد حرص الدولة والحكومة على التواصل المستمر مع المواطنين وسرعة الاستجابة وحل أى مشكلات قد تطرأ.

وشدد الوزير على أهمية استمرار وزارة البترول والثروة المعدنية فى طليعة الوزارات التى تتعاون مع المنظومة وتحقيق أعلى معدلات الاستجابة كحق أصيل للمواطنين الذين يرون فى المنظومة بوابة تواصل قوية مع الحكومة يحققون من خلالها أعلى وأسرع استجابة لشكواهم من خلال الإجراءات والاشتراطات المتبعة لتحقيق ذلك.

ولفت الملا إلى أنه مع اتساع الخدمات المؤداة من الوزارة فى السوق المصرى من خلال التوسع فى المشروع القومى لتوصيل الغاز للمنازل ومشروع حياة كريمة ومستودعات البوتاجاز ومحطات التموين بالوقود والغاز الطبيعى وكذلك توفير الوقود اللازم لتلك المحطات بالكميات المطلوبة وفى التوقيتات المناسبة وما يتعلق من ذلك من خدمات، يعمل قطاع البترول من خلال شركاته المقدمة لتلك الخدمات على توفير عناصر تتسم بالخبرة والمهارة كفرق طوارئ تتدخل فور ورود أى شكاوى وتقوم بدراستها والعمل على حلها فى أسرع وقت ، مشدداً أنه لا تهاون فى ذلك.





وحققت وزارة البترول والثروة المعدنية معدلات استجابة وحسم فى الشكاوى الواردة للمنظومة منذ بدايتها وحتى الآن بلغت 98% ، من إجمالى عدد شكاوى بلغ 64272 شكوى وذلك من خلال الهيئة المصرية العامة للبترول وشركات المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) و جنوب الوادى المصرية القابضة للبترول والمصرية القابضة للبتروكيماويات والهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية والشركات التابعة لها كشركة غاز مصر والشركة الحديثة للغاز الطبيعى مودرن جاس والشركة المصرية لتوزيع الغاز الطبيعى للمدن (تاون جاس) وشركة الخدمات التجارية البترولية (بتروتريد) وشركة المشروعات البترولية والإستشارات الفنية (بتروجت) وشركة الغازات البترولية (بتروجاس) وشركة مصر للبترول وشركة التعاون للبترول والشركة المصرية لنقل وتوصيل الغاز (بوتاجاسكو ) والشركة الدولية لتكنولوجيا الغاز (غازتك) وشركة الغاز الطبيعى للسيارات (كار جاس) وغيرها.





وتحظى معدلات استجابة وزارة البترول والثروة المعدنية وتعاونها مع منظومة الشكاوى الحكومية بثقة وإشادة مسئولى المنظومة باستمرار ، وتؤمن الوزارة بأن التعامل مع الشكاوى الواردة عبر المنظومة وإزالة أسبابها فرصة للتحسين والتطوير الدائم للخدمات المقدمة للمواطنين بواسطة شركات قطاع البترول والغاز، خاصة وأن أعمالها فى ظل ما تحققه من اتساع وانتشار تدخل فى عصب الحياة اليومية، كما أن الوزارة تواكب أى تطور تحدثه المنظومة لإيجاد أكبر قدر من التكامل وسرعة إنجاز العمل فيتم بالتعاون مع المنظومة ومجلس الوزراء والمحليات التنويه عن أى أعمال قد تتم بالمناطق المختلفة على مستوى الجمهورية من أعمال كإضافة الرائحة للغاز الطبيعى أو أى أعمال إنشاءات أو إصلاحات تتم.





ويمكن للمواطنين تقديم الشكاوى من خلال البوابة الالكترونية لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة https://www.shakwa.eg/GCP/Default.aspx ، أو من خلال تطبيق فى خدمتك على الهاتف المحمول ، حيث يمكن من خلاله تسجيل الشكوى ثم الحصول على رقم للشكوى والتسجيل برقم سرى يمكن من خلاله متابعة ما تم من إجراءات فى الشكوى المقدمة ، أو من خلال الخط الساخن الثابت برقم 16528 والذى يمكن من خلاله التواصل مع أحد العاملين المختصين بتلقى الشكاوى ، من خلال البريد الإلكترونى info@shakwa.eg ويمكن التواصل عبر مسح الرمز الضوئى QR فى الصور المرفقة.



