البترول: لدينا فائض ونصدر الغاز لأوروبا وتحولنا لمركز إقليمى لتجارة الغاز

كتب الأمير نصرى

قال حمدى عبدالعزيز المستشار الإعلامى لوزير البترول ، إن الكشف الجديد الذى أعلنت عنه شركة إينى الإيطالية عن اكتشاف غاز جديد مهم فى بئر الاستكشاف نرجس -1 الواقعة فى منطقة امتياز نرجس البحرية، فى شرق البحر الأبيض المتوسط، يقع على بعد 60 كيلو من شبه جزيرة سيناء، بعد أن تكللت الجهود والذى تحقق فى البحر المتوسط، وجارى تحديد حجم الاحتياطى للبئر.

أضاف حمدى عبدالعزيز خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة" الذى يقدمه الإعلامى يوسف الحسينى على القناة "الأولى المصرية"، أن الدراسات أثبتت أن منطقة شرق المتوسط تحتوى على احتياطات هائلة من الغاز الطبيعى، ويتم طرح مزايدات عالمية للتنقيب عن الغاز والبترول، لافتا إلى أن الشركات العالمية صاحبة الاستثمارات الضخمة تتحمل جميع المخاطر عن البحث والتنقيب.

وأشار حمدى عبدالعزيز إلى أن هناك ميزة حيث يتم استغلال الشركات العالمية للكشف عن الغاز، مؤكدا أن مصر تحولت لمركز إقليمى لتجارة وتداول الغاز والبترول مما يعود علينا بالخير، لافتا إلى أن الوزارة تتحفظ عن الإعلان عن أرقام الإنتاج من الغاز والبترول وهدفنا تأمين إمدادات البترول، وتصدير الفوائض فى وقت آخر.

اوضح حمدى عبدالعزيز أن العديد من السفراء ورؤساء الشركات يتواجدون فى مصر بصفة دائمة، وما يتم الإعلان عنه إعلان متحفظ والأرقام التى تصدر هى أرقام حقيقية ليس بها لبس.

وأكد حمدى عبدالعزيز أنه لا نستطيع أن نحل محل روسيا ولكن لدينا فائض ونصدر للدور الأوروبية، وسوق الغاز المصرى هو الدول الأوروبية، والتى تأخذ الغاز المصرى عن طريق الشحنات الفورية.