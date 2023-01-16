إقامة 47 معرضا لـ"أهلا رمضان" فى بنى سويف لتوفير السلع بتخفيضات تصل 30%

بنى سويف هانى فتحى

تشهد قرى ومدن محافظة بنى سويف، تنفيذ العديد من المعارض لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة والتى تقيمها المحافظة ضمن سلسلة معارض "أهلاً رمضان"، الجارى تنظيمها على مستوى مراكز ومدن المحافظة، استعداداً لاستقبال الشهر الفضيل، وضمن خطة المحافظة للتصدى لموجة غلاء الأسعار، وتوفير كافة السلع الغذائية الأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة.

وتميزت تلك المعارض لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة، حيث تراوحت أسعار بعض المنتجات والسلع الغذائية داخل تلك المعارض، ومنها السكر 17 جنيها وأسعار الأرز من 15 إلى 17جنيها، وكيس المكرونة 350 جراما 7 جنيهات، وكيلو الحلاوة الطحينية 68 جنيها وعلبة بلح 25 جنيها وكيس الشعرية 7 جنيهات وكيلو دقيق فاخر 15 جنيها، زيت 700 جرام 36 جنيها والشاى وزن 1/8 كيلو 7 جنيهات، كيلو اللحم البلدى 150 جنيها.

من جانبه أكد الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف على تكليفاته للأجهزة والجهات المعنية،لإقامة معارض ومنافذ بيع فى 40 مجلس قروى على مستوى المحافظة وبيع السلع بأسعار مناسبة للمواطنين، مضيفا: أنه يتم تباعا افتتاح 7 معارض رئيسية بالمدن و40 شادراً ومعرضاً على مستوى القرى الأم بالمحافظة.

وأشار المحافظ إلى أهمية التوسع فى تنظيم وإقامة تلك المعارض على مستوى المراكز والمدن، وتزويدها بالسلع والمواد الغذائية وطرحها بأسعار مخفضة أمام المواطنين ،وذلك بالتنسيق بين الغرفة التجارية والجهات التنفيذية المعنية، مشيراُ إلى أهمية تجاوب وتعاون المواطنين فى الإبلاغ عن محاولات احتكار السلع على الأرقام التى وفرتها المحافظة لتلقى شكاوى وبلاغات المواطنين عن الغش التجارى والتلاعب فى الأسعار من خلال الأرقام (غرفة عمليات المحافظة 01063329498/ التموين 0822237132/ حماية المستهلك 0157777999).

فيما شهدت بعض مدن المحافظة افتتاح بغض المعارض حيث افتتح محافظ بنى سويف معرض مدينة اهناسيا لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة، حيث يضم المعرض 5 باكيات، تضم كافة المواد الغذائية والسلع التموينية من السكر والأرز والزيوت، اللحوم والخضروات وبيض المائدة، فيما شهدت قرى مركز اهناسيا افتتاح معارض بالوحدات المحلية القروية قاي،النويرة،العواونة،ننا،منشأة الحاج.

وفى مركز ببا تشهد قرى المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة بمركز ببا جنوب محافظة بنى سويف، تنفيذ العديد من معارض السلع الغذائية منخفضة السعر.

وقال مدحت صلاح رئيس مدينة ببا جنوب محافظة بنى سويف لـ"اليوم السابع"، إنه تم التنسيق والإعداد لإقامة 7 معارض لبيع السلع الأساسية والمواد الغذائية بأسعار مخفضة تناسب جميع الفئات، منها 6 معارض بقرى قمبش، وجزيرة ببا، صفط راشين، سدس، هليه، طنسا بنى مالو، بالإضافة إلى سيارات مشروع المنافذ المتنقلة لتوفير السلع الغذائية من اللحوم والأسماك والدواجن والبقالة ذات جودة عالية وأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق.



150 جنية سعر اللحوم البلدى



اسعار مخفضة للسلع الغذائية



اقبال المواطنين على المعارض



توفير السلع الغذائية داخل المعرض