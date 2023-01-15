الأقصر تدعم المواطنين بافتتاح 4 معارض "أهلا رمضان" ضد الغلاء حتى الآن.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

مجهودات كبيرة يقدمها رجال محافظة الأقصر، و مديرية التموين والتجارة الداخلية ، والغرفة التجارية واتحاد الصناعات، لدعم المواطنين فى مدن وقرى محافظة الأقصر عبر إقامة معارض "أهلا رمضان ضد الغلاء"، وذلك بتوفير السلع والمنتجات الغذائية بأسعار مخفضة، حيث افتتح المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، معرض السلع الغذائية أمام محطة سكك حديد الأقصر بوسط المدينة، كما افتتح معرض آخر بمدينة إسنا، ومعرض فى البياضية ورابع فى مدينة أرمنت، وجارى التجهيز لـ5 معارض أخرى على مدار الأيام الماضية، يصل عدد المعارض بالأقصر 9 معارض قبل دخول شهر رمضان المبارك، والتي سوف تستمر طوال العام بهدف توفير السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة، وذلك فى ضوء استعدادات وزارة التموين والتجارة الداخلية لإطلاق معارض "أهلا رمضان" فى مختلف المحافظات على مستوى الجمهورية، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوفير كافة المنتجات وتأمين مخزون استراتيجى من كافة السلع الأساسية.

وفى هذا الصدد رصد "اليوم السابع"، إقبال المواطنين على معارض أهلا رمضان التى تم افتتاحها حتى الآن بمدن الأقصر، والتى بلغ عددها 4 معارض، فى مدينة الأقصر ومدينة إسنا ومدينة البياضية ومدينة أرمنت، ويجري التجهيز لافتتاح معارض أخرى لتصل معارض أهلا رمضان ضد الغلاء بالأقصر لـ9 معارض خلال الفترة المقبلة وحتى نهاية شهر رمضان القادم، لتوفير سلع للمواطنين بأسعار أقل من الخارج بـ30%، وذلك تحت إشراف المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، والدكتور تامر صلاح مختار وكيل تموين الأقصر، والمحاسب صلاح فتحي خليل، رئيس الغرفة التجارية بالأقصر.

وأكد المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، على جهود ومساعي الدولة وتوجيهات الحكومة لتوفير السلع الغذائية للمواطنين بجودة عالية وأسعار مخفضة وذلك لضمان توفير حياة كريمة لائقة لكافة المواطنين فى ظل الظروف الراهنة، مشيراً إلى توافر المخزون الاستراتيجي لكافة السلع الغذائية وبالأسعار المعلنة للجمهور مشدداً على كافة المسؤولين تطبيق الشفافية و التصدى لجشع التجار بكل حزم، وذلك بحضور العميد عمرو حسن رئيس الادارة المركزية لشئون مكتب المحافظ، والدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالأقصر، وصلاح فتحى رئيس الغرفة التجارية بالأقصر.