إحالة المتهم بتقليد العملات وترويجها على المواطنين فى مدينة نصر للمحاكمة

قررت نيابة مدينة نصر، إحالة عامل للمحاكمة الجنائية، بتهمة تزوير وتقليد العملات الوطنية وترويجها على المواطنين.

ورصدت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع قطاع الأمن الوطنى، فى الآونة الأخيرة، وجود مجموعات على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، تقوم بالترويج وعرض عملات وطنية "مقلدة" للمواطنين، ويزعم المشتركين بها امتلاكهم كمية من العملات الوطنية المقلدة بفئاتها المختلفة وترويجها على المواطنين راغبى شرائها.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن ضبط (أحد العناصر الإجرامية - مقيم بدائرة مركز شرطة الخانكة بالقليوبية) لقيامه بممارسة نشاطاً إجرامياً تخصص فى النصب والإحتيال على المواطنين من خلال إنشائه العديد من الحسابات الإلكترونية الاحتيالية بمواقع التواصل الاجتماعى المختلفة زعم من خلالها إمتلاكه وادعائه تسويق عملات وطنية "مقلدة" من فئات مختلفة نظير نسبة عمولة محددة مسبقاً –على خلاف الحقيقة - وتمكن من خلال نشاطه الإجرامى المشار إليه الإيقاع بالعديد من الضحايا والاستيلاء على أموالهم بعد إقناعهم بطرق إحتيالية بتحويل جزء من المبلغ المالى المتفق عليه كعربون على محافظ مالية مع علمه بخشية المجنى عليهم الإبلاغ عن تلك الوقائع حتى لا يعرضوا أنفسهم للمسائلة الجنائية.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر بالقاهرة، وعثر بحوزته على (هاتف محمول - 3 شرائح خطوط هواتف محمولة)، بالفحص الفنى للهاتف المحمول تبين إحتوائه على صفحات إلكترونية احتيالية ومحادثات صوتية ورسائل نصية تؤكد نشاطه الإجرامى.

وبمواجهة المتهم بما أسفرت عنه التحريات والضبط أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.