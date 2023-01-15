السجن 3 سنوات لعاطل لتزويره شهادات اللغة الإنجليزية للباحثين بجامعة الإسكندرية

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار حسنى سعد النجار رئيس المحكمة، وبعضوية كل من المستشار محمد الأمير محمد والمستشار بسام محمود على، بالسجن 3 سنوات للمتهم" م.م.ع"، مما أسند إليه ومصادرة الأجهزة والأدوات والمحررات المزورة المضبوطين والزمته المصاريف الجنائية، لاتهامه بالتزوير فى محررات رسمية.

تعود احداث القضية المقيدة، برقم 16147 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة المنتزة ثان، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطار بقيام المتهم بالاشتراك والتزوير فى محررات شهادات اللغة الإنجليزية المنسوب صدورها إلى مركز اللغة الإنجليزية بجامعة الإسكندرية.

كشفت التحقيقات أن المتهم " م.م.ع " عاطل، وهو ليس من أرباب الوظائف العمومية، ارتكب تزوير فى محررات رسمية عبارة عن شهادات لغة إنجليزية منسوب صدورها لمركز اللغة الإنجليزية بجامعة الإسكندرية، وكان ذلك عن طريق الاصطناع الكامل على النحو المبين بالتحقيقات، وقلد بواسطه اخر مجهول ختم أحدى المصالح الحكومية وتوقيعات الموظفين المختصين بتحريرها وهو خاتم شعار الجمهورية لمركز اللغة الانجليزية للأغراض الخاصة بجامعة الإسكندرية، واستعمل المحررات المزورة موضوع الاتهام بتوقيعات منسوب صدورها للمختصين.

وتبين من التحقيقات، أنه أثناء مراجعة عميد الكلية محل الواقعة أحدى الشهادات الخاصة باللغة الإنجليزية لتوقعية على بعض المفرفقات الخاصة بالرسائل العلمية كسلطة اعتماد، تلاحظ أنه مذيل بتوقيع استاذ دكتور بالجامعة وكان آنذاك ذلك الشخص لايشغل ذلك المنصب وانتهت الفترة المخصصة لعمله، فارتاب فى صحة التوقيعات والاختام، فطلب باقى الشهادات المقدمة من باحثين الماجستير والدكتوراه الواردة لقسم الدرسات العليا بالكلية، وان تلك الشهادات ضمن الاوراق المطلوبة لنيل درجة الماجستير والدكتوراه العلمية بالكلية، وتحرر محضر بالواقعة وبعرضها على النيابة العامة قررت إحالته المتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية، التى أصدرت حكمها على المتهم.