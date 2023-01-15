وزير الأوقاف يهنئ الناجحين في مسابقة الأئمة.. بالأسماء

كتب على عبد الرحمن

وجه الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، التهنئة للناجحين في مسابقة الأئمة ، المرشحين لاستكمال إجراءات التعاقد، حيث نشر وزير الأوقاف عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، أسماء الناجحين على النحو التالى:

اسماء الناجحين اسماء الناجحين ويختص المختارون لشغل وظيفة " إمام وخطيب ومدرس "، حسب وصف الوظيفة وقت الإعلان، بإمامة المصلين وإقامة الشعائر الدينية وإلقاء الخطب والدروس والقوافل تنفيذًا لخطة الوزارة المعدة لنشر الدعوة الإسلامية، والإشراف على كافة الأنشطة التى تؤدى بالمسجد أو ملحقاته ويشرف على جميع العاملين بالمسجد ومتابعة قيامهم بالمهام الموكلة إليهم، مع الالتزام بأخلاقيات العمل والسلوك القويم، وذلك ضمن المجموعة الوظيفية الخاصة بـ "الوظائف التخصصية".

بدأت وزارة الأوقاف، الإعداد لخطة تدريب وتأهيل مكبرة لـ 548 إمامًا اجتازوا الاختبارات التحريرية والشفوية فى مسابقة تعيين 1000 إمام، والتى أعلنتها الوزارة بالتعاون مع الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة فبراير 2022، وانتهت من الاختبارات أكتوبر 2022 ، وأعلن الجهاز نتيجة الاختبارات ديسمبر الماضى باجتياز 548 متقدمًا.

وكشفت مصادر مطلعة بوزارة الأوقاف، أنه من المقرر أن يخضع 548 إمامًا لخطة تدريبية مكثفة، قبل استلام مهام عملهم فى المساجد، ضمن خطة الوزارة لخلق جيل جديد من الأئمة والعلماء المتميزين والمفكرين ليس فقط فى علوم الدين وإنما فى كافة العلوم العصرية ليصبحوا قادة رأى دينى على قدر عال من التميز والكفاءة والعلم.

وأوضحت المصادر، أن البرنامج التدريبى للأئمة الذين اجتازوا الاختبارات، سيستمر نحو 4 أشهر، على يد عدد من العلماء والأساتذة المتخصصين فى عدة مجالات من بينها: "علم النفس والاجتماع ، واللغة ، وعلوم الحاسب الآلى، والعلوم الإنسانية والاجتماعية، كما يتم العمل على تنمية الجوانب العلمية والمهارية اللازمة للرقى بالأئمة إلى مستوى العالم المفكر المستنير، إلى جانب علوم الدين وعلوم القرآن الكريم.

كما تشمل الدورات التأهيلية والتدريبية، الإرشاد النفسي، والمهارات الإعلامية، واللغة العربية، ومهارات التواصل الإعلامي، وفنون الخطابة والإلقاء، بالإضافة إلى عقد العديد من الدورات المتخصصة منها دورات الإعجاز الرباني.