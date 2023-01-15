مسابقات الأوقاف لرفع كفاءة الأئمة والواعظات.. الوزارة ترصد جوائز مالية للفائزين

كتب ـ على عبد الرحمن

أكدت وزارة الأوقاف، سعيها الدائم لرفع كفاءة والارتقاء بالمستوى العلمى والدعوى للأئمة والواعظات، ضمن حرصها على نشر الفكر الوسطى وتجديد الخطاب الدعوى، وذلك من خلال التدريبات المكثفة التى تقوم بها الوزارة فى أكاديمية الأوقاف الدولية بمدينة السادس من أكتوبر التابعة للوزارة، أم من خلال التعاون مع الجامعات الحكومية لتقديم دورات تدريبية للأئمة والواعظات ليس فى العلوم الشرعية والقرآن الكريم فحسب وإنما فى شتى العلوم، مثل العلوم الاجتماعية والإنسانية وعلوم اللغة والحاسب الآلى.

مسابقة القراءة الحرة

ومن أهم أدوات الوزارة لرفع كفاءة الأئمة والواعظات، المسابقات والمبادرات التى تطلقها لتشجيع الأئمة والواعظات وغيرهم من الموهوبين والمبدعين للتنافس وإظهار مواهبهم، وأحدث هذه المبادرات والمسابقات، مسابقة القراءة الحرة للأئمة والواعظات وخطباء المكافأة وغيرهم، وتضم المسابقة عدة أفرع أولها للأئمة والواعظات وخطباء المكافأة على النحو التالى:

1 ـ كتاب "مخاطر الإلحاد وسبل المواجهة" طبعة الهيئة المصرية العامة للكتاب أو طبعة المجلس الأعلى للشئون الإسلامية .

2 ـ كتاب "المختصر الشافى فى الإيمان الكافي" طبعة الهيئة المصرية العامة للكتاب أو طبعة المجلس الأعلى للشئون الإسلامية .

3 ـ كتاب "الشأن العام بين حرية الرأى ومسئولية الكلمة" طبعة الهيئة المصرية العامة للكتاب أو طبعة المجلس الأعلى للشئون الإسلامية .

الفرع الثانى فى مسابقة القراءة الحرة: مفتوح للجميع :

1. كتاب "المختصر الشافى فى الإيمان الكافي" طبعة الهيئة المصرية العامة للكتاب أو طبعة المجلس الأعلى للشئون الإسلامية .

2. كتاب "العملات الافتراضية المشفرة" طبعة الهيئة المصرية العامة للكتاب أو طبعة المجلس الأعلى للشئون الإسلامية.

3. كتاب "عقد المواطنة" طبعة الهيئة المصرية العامة للكتاب أو طبعة المجلس الأعلى للشئون الإسلامية .

4. كتاب "المرأة ودورها فى الدولة الوطنية" طبعة الهيئة المصرية العامة للكتاب أو طبعة المجلس الأعلى للشئون الإسلامية .

المكافآت لكل فرع على حدة فى مسابقة القراءة الحرة:

• الأول: 20 ألف جنيه بشرط الحصول على 75 % فأكثر فى الاختبارين التحريرى والشفوى كل على حدة .

• الثانى: 15 ألف جنيه بشرط الحصول على 70 % فأكثر فى الاختبارين التحريرى والشفوى كل على حدة .

• الثالث: 10 آلاف جنيه بشرط الحصول على 65 % فأكثر فى الاختبارين التحريرى والشفوى كل على حدة .

• 5 جوائز قيمة كل جائزة 5 آلاف جنيه بشرط الحصول على 60 % فأكثر فى الاختبارين التحريرى والشفوى كل على حدة .

• 10جوائز تشجيعية قيمة كل جائزة ألف وخمسمائة جنيه .

مسابقة السنة النبوية

كما أطلقت وزارة الأوقاف، مسابقة السنة النبوية المشرفة، فى حفظ وفهم ودراسة 100 حديث مختارة ومحددة، ضمن حرص الوزارة على خدمة السنة النبوية المشرفة المصدر الثانى للتشريع فى ديننا الحنيف، والعمل على فهم مقاصدها فهمًا صحيحًا.

وفيما يلى فروع وشروط المشاركة فى مسابقة السنة النبوية المشرفة لعام 2023 والجوائز التى سيتم منحها للفائزين:

1. الفرع الأول: للأئمة والواعظات وخطباء المكافأة وأعضاء وعضوات هيئة التدريس.

2. الفرع الثاني: للطلاب والطالبات الجامعيين وطلاب وطالبات المعاهد الأزهرية، والتربية والتعليم، والمعلمين والمعلمات، والأطباء والطبيبات، والمهندسين والمهندسات، والحرفيين والحرفيات، وأصحاب المهن وغيرهم من جميع الراغبين والراغبات فى المشاركة بهذه المسابقة.

جوائز مسابقة السنة النبوية لكل فرع على حدة:

1. الأول: 20 ألف جنيه وشهادة تقدير بشرط الحصول على 75 % فأكثر فى الاختبارين التحريرى والشفوى كل على حدة.

2. الثانى: 15 ألف جنيه وشهادة تقدير بشرط الحصول على 70 % فأكثر فى الاختبارين التحريرى والشفوى كل على حدة.

3. الثالث: 10 آلاف جنيه وشهادة تقدير بشرط الحصول على 65 % فأكثر فى الاختبارين التحريرى والشفوى كل على حدة.

4. الرابع: 5 آلاف جنيه وشهادة تقدير بشرط الحصول على 60 % فأكثر فى الاختبارين التحريرى والشفوى كل على حدة.

5. 10 جوائز قيمة كل جائزة 2000 جنيه بشرط الحصول على 55% فأكثر فى الاختبارين التحريرى والشفوى كل على حدة.

6. 5 جوائز قيمة كل جائزة ألف جنيه.

7. 10 جوائز تشجيعية (موسوعة الأحاديث القدسية).

فرع خاص بالقيادات الدعوية بالوزارة (درجة مدير عام فصاعدًا) بالديوان العام والمديريات الإقليمية والجهات التابعة لها، ويخصص له ست جوائز على النحو التالي:

1. الفائز الأول 10 آلاف جنيه وشهادة تقدير.

2. خمس جوائز قيمة كل جائزة 5000 جنيه وشهادة تقدير.

3. خمس جوائز عبارة عن شهادة تقدير.

مبادرة اكتشاف لتبنى المواهب فى الدعوة والقرآن

وأطلقت وزارة الأوقاف، المرحلة الأولى من مبادرة "اكتشاف"، ورصدت لها مبلغ مليون جنيه لمرحلتها الأولى، وتهدف المبادرة إلى اكتشاف المواهب فى مجالات الدعوة، والقرآن الكريم، والابتهال الديني، مع التأكيد على أنها ليست مجرد مسابقة عابرة إنما هى خطة مدروسة لرعاية المواهب والنوابغ.

وتضم مبادرة "اكتشاف" لتبنى المواهب والنوابغ فى مجال الدعوة والقرآن الكريم أربعة أفرع هي:

الفرع الأول : الصوت الذهبى، ويهدف إلى اكتشاف الأصوات شديدة التميز فى قراءة القرآن الكريم والابتهال الديني.

الفرع الثانى : القارئ الصغير، لحفظة القرآن الكريم من أصحاب الصوت الحسن تحت سن 16 عامًا.

الفرع الثالث : الخطيب النابه، ويهدف إلى اكتشاف أصحاب المواهب الخطابية المتميزين فى الجانب الخطابى شكلًا ومضمونًا بشرط التمكن التام من ناصية اللغة العربية.

الفرع الرابع : الإمام المؤثر والواعظة المؤثرة، ويعنى به الإمام الأكثر تأثيرًا فى محيطه الجغرافى من حيث اجتماع الناس حول علمه وثقتهم فيه، ومشاركته الاجتماعية لهم، أو تأثيره الإيجابى فى مواقع التواصل، وكذلك الواعظة المؤثرة.

المسابقة البحثية للأوقاف

وأمام أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم، والمعلمين والمعلمات، والأئمة والوعاظ والواعظات، وغيرهم فرصة للفوز بجوائز مالية كبرى خصصتها وزارة الأوقاف، للمسابقة البحثية لعام 2023، وذلك فى إطار اهتمام الوزارة بالبحث العلمي.

وأوضحت وزارة الأوقاف شروط وموضوعات وجوائز المسابقة البحثية على النحو التالى:

الفرع الأول: لأعضاء هيئة التدريس ومعاونوهم، فى أحد الموضوعين التاليين

1. التطرف الفكرى .. أسبابه ومظاهره وسبل القضاء عليه .

2. الإلحاد وخطره على الفرد والمجتمع .

الفرع الثانى: للأئمة والوعاظ والواعظات، فى أحد الموضوعين التاليين:

1. التطرف الفكرى .. أسبابه ومظاهره وسبل القضاء عليه .

2. الإلحاد وخطره على الفرد والمجتمع .

الفرع الثالث: للمعلمون والمعلمات، فى أحد الموضوعين التاليين:

1. ترسيخ الإسلام لمبدأ المواطنة .

2. الإدمان .. صوره ومخاطره وسبل مواجهته .

الفرع الرابع: مفتوح لغير المذكورين بالفروع السابقة، فى أحد الموضوعات الآتية :

1. مفهوم الصحة الإنجابية .

2. السلوك الوقائى وأثره فى حياة الفرد والمجتمع .

3. دور الأخلاق فى بناء الحضارات .

4. عناية الإسلام بذوى الاحتياجات الخاصة .

المكافآت لكل فرع على حدة :

الأول : 20 ألف جنيه بشرط الحصول على 75 % فأكثر فى البحث والمناقشة فيه كل على حدة .

الثانى : 15 ألف جنيه بشرط الحصول على 70 % فأكثر فى البحث والمناقشة فيه كل على حدة .

الثالث : 10 آلاف جنيه بشرط الحصول على 65 % فأكثر فى البحث والمناقشة فيه كل على حدة .

5 جوائز قيمة كل جائزة 5 آلاف جنيه بشرط الحصول على 60 % فأكثر فى البحث والمناقشة فيه كل على حدة .

10 جوائز تشجيعية قيمة كل جائزة ألف وخمسمائة جنيه .