محافظ القليوبية يتابع المشروعات الجاري تنفيذها بشبرا الخيمة لدفع الأعمال.. صور

القليوبية إبراهيم سالم

أجرى عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، جولة لمدينة شبرا الخيمة لمتابعة سير الأعمال بعدد من المشروعات الجاري تنفيذها بالمدينة لدفع الأعمال وتذليل العقبات وإنهاء المشكلات ميدانيا لتسليم تلك المشروعات، وإدخالها الخدمة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة لأهالي مدينة شبرا الخيمة.

وبدأ المحافظ، الجولة بتفقد أعمال تطوير وترميم أنفاق ناصر بميدان المؤسسة بحي غرب شبرا الخيمة والجاري تطويرهم ورفع كفاءتهم من قبل جهاز تعمير القاهرة الكبرى، حيث تم الانتهاء من معالجة مشكلة تسريب المياه بتلك الأنفاق من خلال الحقن الخرساني وتغيير خطوط المياه الموجودة بالمنطقة ومعالجة الفواصل الخرسانية، كما تم إنشاء شبكة صرف للمياه داخل الأنفاق وجاري أعمال تركيب الرخام في جانبي نفق ناصر وأرضياته، حيث وجه بدفع الأعمال والعمل على رفع الاشغالات بالنفق وعدم السماح للباعة الجائلين بالوقوف في النفق واتخاذ أقصى الإجراءات تجاه المخالفين، موجها أيضا بمراجعة إنارة الأنفاق بشكل مستمر لتيسير الحركة أمام المشاة، وقد بلغت تكلفة تطوير أنفاق شبرا الخيمة ما يقرب من 25 مليون جنيه.

وشدد المحافظ، على دفع الأعمال لأهمية تلك الأنفاق لعبور المشاة من وإلى محطات المترو والسكة الحديد، مشيرا إلى أنه تم الانتهاء من تطوير النفق الأول وجاري استكمال باقي أعمال التطوير وفق خطة زمنية تم الاتفاق عليها مع الشركة المنفذة مطالبا القائمين على التنفيذ بالالتزام بالمواصفات القياسية والجودة في الأعمال حتى لا تظهر مشكلات في المستقبل، مُشيراً لأهمية النفق لدى المواطنين وعبورهم يوميا للدخول والخروج إلى محطات مترو شبرا الخيمة وكلية الزراعة ولتيسير حركة تنقل المواطنين والتسهيل عليهم وتوفير حرم آمن لهم بعيدا عن مجرى الطريق.

كما تفقد المحافظ، أعمال تطوير محيط قصر محمد علي، حيث وجه المحافظ بسرعة استكمال أعمال دهان جميع المباني المطلة على قصر محمد علي، بالإضافة إلى المباني التي على واجهة الطريق من نزلة كوبري المظلات حتى قصر محمد علي، موجها بمتابعة أعمال الصيانة للطريق ودهان البلدورات بالجزيرة الوسطى.

كما وجه المحافظ، بالتنسيق مع هيئة مترو الأنفاق بدهان الكوبري العلوي لمترو الأنفاق والمطل على قصر محمد علي، وجاري الانتهاء من إضافة العلامات الإرشادية للطريق وتخطيط كامل للأسفلت بالإشارات الدالة لحارات السير، وجاري الانتهاء من دهان المباني المتبقية بمحيط القصر لتتواكب مع أعمال التطوير التي أُقيمت بالقصر.

واستكمل المحافظ، الجولة بتفقد أعمال تطوير الترعة البولاقية بحي غرب شبرا الخيمة، وشدد على ضرورة رفع تراكمات القمامة والرتش على جانبي مشروع التطوير الحضري للترعة البولاقية بشبرا الخيمة وتكثيف أعمال النظافة والتجميل وإزالة المواقف العشوائية، مؤكدا أن مشروع الترعة البولاقية يسهم في تحسين البيئة وتوفير متنفس لأهالي المنطقة وأماكن ترفيهية للأطفال، حيث أننا نعمل جاهدين لتطوير المنطقة بالكامل للنهوض بالمنطقة حضاريًا والقضاء على جميع الظواهر السلبية.

واختتم المحافظ، الجولة بتفقد معرض أهلا رمضان بميدان المؤسسة بحي غرب شبرا الخيمة حيث تفقد أروقة المعرض بالكامل والذي يضُم 16 باكية لبيع كافة السلع الغذائية التي يحتاج إليها المواطن بشكل أساسي للتأكد من توافر جميع السلع التي يحتاج إليها المواطنون، كالأرز، والزيت، والسكر، والسمن، والألبان، والدقيق، والمكرونة، والشاي، والعدس، واللحوم، والدجاج.

جاءت الجولة بحضور المهندس هيثم الدسوقي رئيس مجلس مدينة شبرا الخيمة، والمهندس ياسر مرعي مدير مركز معلومات الشبكات الأرضية، وإسلام رجب مدير وحدة التطوير الحضري، وممثلي جهاز تعمير القاهرة الكبرى.



تطوير-محيط-قصر-محمد-على



خلال-تفقد-أنفاق-المؤسسة-بشبرا-الخيمة



دهان-واجهات-المنازل-بمحيط-قصر-محمد-على



سير-العمل-بأنفاق-المؤسسة-بشبرا-الخيمة