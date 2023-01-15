الانتهاء من إنشاء 8 مجمعات خدمية بقرى شبين القناطر ضمن مبادرة "حياة كريمة"

القليوبية إبراهيم سالم

أعلن المحاسب خالد العرفي رئيس مدينة شبين القناطر بمحافظة القليوبية، الانتهاء من 8 مشروعات فى قطاع المجمعات الخدمية بنسبة 100%، بالإضافة إلى سير العلم في إنشاء المجمع الخدمي رقم 9 بنسبة تنفيذ بلغت حوالي 90%، إنشاء جديد على مساحة 700م ويتكون من ثلاث طوابق، وذلك فى إطار تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، ووزير التنمية المحلية، وتعليمات اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية.

وأوضح رئيس مدينة شبين القناطر، في تصريحات صحفية، أنه يتكون المجمع الخدمي من "مركز تكنولوجي، ووحدة محلية، ووحدة تضامن اجتماعي، ومكتب بريد، ومكتب تموين، وشهر عقاري، ومجلس شعبي محلي، وسجل مدني"، مشيرا إلى أن الجهة المشرفة على تنفيذ تلك المشروعات هي جهاز التعمير بالقاهرة الكبرى.

وأوضح رئيس مدينة شبين القناطر، أن بيانات تلك المشروعات جاءت على النحو التالي، الانتهاء من إنشاء مجمع خدمي بالوحدة المحلية بكفر شبين، والذي سوف يخدم 78411 مواطن، وكذلك الانتهاء من إنشاء مجمع خدمي بالوحدة المحلية بطحانوب والذي سوف يخدم 68999 مواطن، وأيضا الانتهاء من إنشاء مجمع خدمي بالوحدة المحلية بنوى والذي سوف يخدم 66328 مواطن، والانتهاء من إنشاء مجمع خدمي بالوحدة المحلية بالمريج والذي سوف يخدم 57360 مواطن.

واستطرد العرفي، أنه تم الانتهاء من إنشاء مجمع خدمي بالوحدة المحلية بالجعافرة والذي سوف يخدم 36092 مواطن، والانتهاء من إنشاء مجمع خدمي بالوحدة المحلية بمنشأة الكرام والذي سوف يخدم 55154 مواطن، وأيضا الانتهاء من إنشاء مجمع خدمي بالوحدة المحلية بالأحراز والذي سوف يخدم 49118 مواطن، وكذلك الانتهاء من إنشاء مجمع خدمي بالوحدة المحلية بطحوريا والذي سوف يخدم 54002 مواطن، وأخيرا جاري العمل بمشروع إنشاء مجمع خدمي بالوحدة المحلية بالقشيش والذي سوف يخدم 21556 مواطن، بنسبة تنفيذ بلغت 90%.