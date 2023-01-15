اليوم السابع
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محافظ الجيزة: معرض أهلا رمضان فى فيصل لن يكون الأخير

الأحد، 15 يناير 2023 12:40 م
محافظ الجيزة: معرض أهلا رمضان فى فيصل لن يكون الأخير معرض أهلا رمضان
كتبت - مرام محمد

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أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، على أن معرض أهلا رمضان فى أرض المطاحن بفيصل لن يكون المعرض الأخير الذى تقيمه المحافظة لتوفير احتياجات المواطنين من السلع الأساسية بأسعار مخفضة، مشيرا إلى أن المحافظة ستشهد خلال الفترة القادمة إقامة 4 منافذ إضافية لـ"أهلا رمضان"، وذلك فى إطار جهود الدولة لضبط الأسواق ومواجهة احتكار السلع من بعض التجار وتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين للتخفيف عن كاهلهم.

جاءت تصريحات المحافظ على هامش احتفالية المحافظة لتكريم 30 عاملا وعاملة من المتميزين فى عملهم بالأحياء والمراكز والمدن والديوان العام؛ تقديراً لاجتهادهم وتحفيزهم على أداء عملهم.

وكشف اللواء أحمد راشد، عن أن المحافظة تضم 920 منفذا متنوعا ما بين ثابت ومتحرك تغطى كافة قطاعات المحافظة؛ بهدف ضمان توافر السلع بمختلف أنواعها بكميات كافية وبأسعار مناسبة للمواطنين، مشيرا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد إقامة المزيد من معارض ومنافذ السلع المخفضة بالتعاون مع الجهات المختصة من أجل توفير السلع للمواطنين بأسعار مناسبة.

وأكد محافظ الجيزة، أن المحافظة لا تدخر جهدا فى تقديم كافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام تنفيذ المشروعات وتحقيق الخطط الموضوعة بكافة القطاعات، والتى تهدف إلى تقديم خدمات أفضل للمواطنين بقرى ومراكز المحافظة وفقاً لتوجيهات القيادة السياسية وخطة التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

وأشار اللواء أحمد راشد، إلى أن المحافظة تتبنى خطة طموحة ومتكاملة لتطوير ورفع كفاءة جميع القطاعات الحيوية التى تمس حياة المواطنين بصفة مباشرة لتحقيق تنمية فى مختلف القطاعات على أرض المحافظة، وذلك فى إطار خطة الدولة للإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.


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