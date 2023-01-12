اليوم السابع
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فصل الكهرباء 5 ساعات لمدة أسبوع بمناطق متفرقة بحى غرب المنصورة لأعمال الصيانة

الخميس، 12 يناير 2023 03:17 م
فصل الكهرباء 5 ساعات لمدة أسبوع بمناطق متفرقة بحى غرب المنصورة لأعمال الصيانة قطع الكهرباء - أرشيفية
الدقهلية - فريق المحافظات

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أعلنت رئاسة حى غرب المنصورة، برئاسة المحاسب متولى عبد العال رئيس الحى، أنه بناء عن إخطار شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء ، بأنه سيتم فصل التيار الكهربائي ، من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 2 عصرا، في أماكن متفرقة وتوقيتات مختلفة على أن يتم الفصل لمدة ساعة واحدة للفصل الواحد ، وذلك ابتداء من يوم السبت الموافق 14/1/2023حتى يوم الخميس الموافق 19/1/2023، وذلك لإجراء أعمال الصيانة بالمحولات وفقا" لبرنامج الصيانة للحفاظ على جودة التغذية الكهربائية للمشتركين .

والمناطق المتأثرة والتى سيتم فصل التيار الكهربائى عنها لإجراء أعمال الصيانة...
 
يوم السبت الموافق 14/1/2023 المناطق المتأثرة بانقطاع التيار، لإجراء أعمال الصيانة سوق الجملة - تقاطع عبدالسلام عارف مع سكة سندوب - ش السيد سليم من محمد فتحى 
 
وفى يوم الأحد الموافق 15/1/2023 المناطق المتاثرة بانقطاع التيار شارع المدشات - مقابر المسيحين - شارع السيد سليم من محمد فتحى.
 
وفى يوم الاثنين الموافق 16/1/2023 المناطق المتأثرة بانقطاع التيار، منطقة شارع عبد السلام عارف أمام مشحمة قابل - شارع محمد فتحى.
 
وفى يوم الثلاثاء 17/1/2023 المناطق المتاثرة بانقطاع التيار شارع سوق الجملة، شارع ستوتة من محمد فتحى.
 
وفى يوم الأربعاء الموافق 18/2/2023 المناطق المتأثرة بأنقطاع التيار منطقة شارع المدشات ـ مقابر المسيحين - شارع محمد فتحى. 
 
وفى يوم الخميس الموافق 19/1/2023 المناطق المتاثرة بأنقطاع التيار شارع عبدالسلام عارف امام مشحمة قابل - وشارع محمد فتحى .
 
وطالبت رئاسة حى غرب المنصورة، بالمواطنين والمستشفيات والمخابز وكافة المنشآت الخدمية والجماهيرية بالمناطق التى تم ذكرها بالبيان  باتخاذ اللازم حيال التعامل مع فترة انقطاع الكهرباء خلال الأيام المذكورة.

 


الدقهليه

كهرباء الدقهلية

فصل التيار الكهربى

حي غرب المنصوره

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