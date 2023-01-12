فصل الكهرباء 5 ساعات لمدة أسبوع بمناطق متفرقة بحى غرب المنصورة لأعمال الصيانة

الدقهلية - فريق المحافظات

أعلنت رئاسة حى غرب المنصورة، برئاسة المحاسب متولى عبد العال رئيس الحى، أنه بناء عن إخطار شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء ، بأنه سيتم فصل التيار الكهربائي ، من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 2 عصرا، في أماكن متفرقة وتوقيتات مختلفة على أن يتم الفصل لمدة ساعة واحدة للفصل الواحد ، وذلك ابتداء من يوم السبت الموافق 14/1/2023حتى يوم الخميس الموافق 19/1/2023، وذلك لإجراء أعمال الصيانة بالمحولات وفقا" لبرنامج الصيانة للحفاظ على جودة التغذية الكهربائية للمشتركين .