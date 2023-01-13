صحة دمياط تعلن تنفيذ "يوم صحى" ضمن مبادرة 100 مليون صحة

أعلنت مديرية الصحة بدمياط ، عن تنظيم يوم صحى للعاملين بفروع الهيئة المصرية للاتصالات بمدينة دمياط وكفرسعد والزرقا وفارسكور، وذلك ضمن فعاليات مبادرة 100 مليون صحة التى أطلقها رئيس الجمهورية لفحص المواطنين ضد الأمراض المزمنة.

ومن جانبه أكد الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بدمياط، أنه تم تقديم خدمات مبادرات دعم صحة المرأة والكشف المبكر عن أورام الثدى للسيدات، فضلا عن فحص وعلاج الأمراض المزمنة، إضافة إلى الكشف المبكر عن الاعتلال الكلوى للرجال والسيدات فوق 40 عام لجميع العاملين بفروع الهيئة.

وأوضح وكيل صحة دمياط أنه تم التشديد على الالتزام التام بالإجراءات الاحترازية لمجابهة انتشار فيروس كورونا ومتحوراته، لافتا إلى أنه تم تنفيذ تلك ألفاعليات بواسطة فرق طبية مدربة، مشيرا أيضا إلى أنه سيتم استمرار تلك الحملات على مزار يومين فى ألفترة من 10 وحتى 12 يناير الجاري.

وأوضح الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بدمياط، أن خدمات القطاع الطبى داخل المحافظة تشهد تطورا كبيرا فى ضوء المبادرات الرئاسية التى انطلقت من أجل توصيل تلك الخدمات لكافة المواطنين، مؤكدا استمرار قوافل مبادرة "حياة كريمة" التى تجوب قرى المحافظة لتغطية كافة أرجاء المحافظة خاصة القرى الاكثر احتياجا وكذلك المناطق النائية.

وأوضح أيضا أن مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" شكلت تطورا كبيرا فى خدمات القطاع الطبى داخل المحافظة لاسيما تلك القرى التى تشهد مشروعات مبادرة "حياة كريمة"، مشددا على متابعة معدلات تنفيذ هذه المشروعات والوقوف على ما تم تنفيذه خلال ألفترة الماضية، مشيرا إلى أن بعض مشروعات مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة" التى تجرى حاليا فى دمياط اقتربت على الدخول إلى الخدمة الأمر الذى ساهم بشكل كبير فى تقديم خدمات طبية متطورة لأهإلى المحافظة.