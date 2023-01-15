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رئيس جامعة عين شمس يستقبل اليوم "عائلة سحر" أول حالة زراعة رئة بقصر الزعفران

الأحد، 15 يناير 2023 09:00 ص
رئيس جامعة عين شمس يستقبل اليوم "عائلة سحر" أول حالة زراعة رئة بقصر الزعفران جامعة عين شمس
كتب ـ محمود راغب

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يستقبل الدكتور محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس، اليوم الأحد، عائلة سحر، أول حالة زراعة رئة من متبرع حى والمتبرعين بمقر رئاسة الجامعة بقصر الزعفران وتكريمهم.

وأعلنت جامعة عين شمس ومستشفياتها عن كافة التقدير والاحترام لعائلة سحر والمتبرعين.

كما أعلنت جامعة عين شمس عن الاستمرار بعزيمة و صبر بالعلم والتدريب في برنامج زراعة الرئة لاحتياج المرضي و قائمة الانتظار التي لدينا وثقتنا في فريقنا الطبي لزراعة الرئة المتميز، والذي حصل علي أفضل تدريب وتجهيز مع أفضل التجهيزات الطبية بالبنية التحتية بمستشفيات الجامعة.

وكانت جامعة عين شمس قد أعلنت الأسبوع الماضى عن وفاة سحر التي أجري لها أول حالة زراعة رئة من متبرع حي. وذلك عقب النجاح النسبي لمدة 3 أسابيع للمريضة، وفصلها عن أجهزة الإرواء الرئوي القلبي وأجهزة التنفس الصناعي الجزئي، وتفاعلها التام مع الجميع والبدء في البرنامج التأهيلي البدني للمساعدة علي الحركة والمشي، ولكن حدث تدهور مفاجئ وهو ما يحدث في مثل هذه الحالات بنسبة 30%؛  مما أدي إلي وضعها مرة أخري علي أجهزة التنفس الصناعي.

وقام الطاقم الطبي علي الفور بإجراء عدد من الفحوصات الطبية والتي أظهرت رفض جسم المريضة للرئة التي تمت زراعتها بشكل عنيف بالرغم من تلقي أفضل العلاجات المتاحة بالعالم.


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